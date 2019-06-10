Akın Akınözü kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde boy gösterdi?
Yakın zamanda yer aldığı dizide Miran isimli karaktere can veren Akın Akınözü, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından bedelli askerlik için hazırlıklarına başlayan Akın Akınözü, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Akın Akınözü kimdir ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve detaylı bilgiler
Akın Akınözü, oyunculuğu ve özel hayatı ile magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Akın Akınözü, TED Ankara Koleji-Matematik Fen Bölümünden mezun oldu.
Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında bir çok eğitim aldı.
1,80 boyundaki Akın Akınözü, Hercai, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid, Arkadaşlar iyidir gibi pek çok dizi projesinde de rol aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle