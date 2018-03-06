Akıllı telefon kullanımına başlamak için doğru yaş hangisi?

Amerika’da bu nedenle bir kaç aile bir araya gelerek ‘Wait Until 8th’ isminde bir grup kurarak çocukların sekizinci sınıfa gelene kadar akıllı telefon kullanmayacaklarına dair bir sözleşme hazırladı. Gruba dahil olan ebeveynlerden biri olan Shelly Baldwin Gerson’un en büyük çocuğu henüz 7 yaşında ama kendisi 8. Sınıfa kadar oğluna akıllı telefon almayacağını söylüyor. Ekranların çocukların gelişimi üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğunu söyleyen Gerson, çocukları için ormanda dolaşmanın, arkadaşlarıyla kaleler inşa etmekten çok daha yararlı olacağını düşünüyor.

Gerson, Austin’de üç yaşında bir çocuğa sahip bir baba olan Brooke Shannon’un sosyal medyada yarattığı bu harekete katılan binden fazla ebeveynden sadece biri. Shannon, ‘En büyük oğlum Grace ana okuluna giderken beşinci sınıfların çoğunda akılı telefon vardı. Bu nedenle de iPhone’lu ana okulu öğrencileri gittikçe yaygınlaştı. Ancak ben çocukların daha sabahın köründen itibaren bu aletlere gömülmesini değil, çevresini incelemesini istiyorum.’ diyor.

Ayrıca bu hareketi başlatan Shannon, akıllı telefonların siber zorbalık, uyku ve konsantrasyon sorunları gibi riskler taşıdığına dair tüm çalışmaları okuduğunu ve bunun sonucunda kızının ergenlik çağına kadar akıllı telefon kullanmaması gerektiğine karar verdi.

Ancak sorun şu ki bunca aile buna izin verirken siz ‘Hayır!’ kelimesini nasıl söylersiniz?

Shannon genelde okuldaki bir kaç çocuğun ailesine baskı yapması sonucunda akıllı telefon aldırmasıyla bu işin başladığını gözlemlemiş ve arkadaşlarına bu durumu tersine çevirirsek ne olur diye sormuş. Sonuçta ise Wait Until 8th böyle doğmuş. Çalışma şekli oldukça basit; sınıfınıza giren 10 aileyi çocukları 13 yaşına gelene kadar beklemeyi kabul ettirmek ve bu durumda baskıyı tam tersine çevirmek.

Diğer yandan bu harekete katılan ebeveynler her ailenin farklı olduğunu ve daha önce bir akıllı telefon alan ebeveynleri de yargılamadıklarını belirtiyor. Grup ayrıca akıllı telefonları, basit telefonlardan ayırt ediyor ve aile bireylerinin birbirlerinden haberdar olması için telefon kullanımının önemine değiniyor. Onların istediği tek şey ise beklemek isteyenler için bir destek ağı oluşturmak. Çünkü bunu tek bir aile olarak yaptığınızda kendinizi ve çocuğunuzu izole hissediyorsunuz ancak beraber olunduğunda kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.