Akıllı telefon kullanımına başlamak için doğru yaş hangisi?

Amerika’da bu nedenle bir kaç aile bir araya gelerek ‘Wait Until 8th’ isminde bir grup kurarak çocukların sekizinci sınıfa gelene kadar akıllı telefon kullanmayacaklarına dair bir sözleşme hazırladı. Gruba dahil olan ebeveynlerden biri olan Shelly Baldwin Gerson’un en büyük çocuğu henüz 7 yaşında ama kendisi 8. Sınıfa kadar oğluna akıllı telefon almayacağını söylüyor. Ekranların çocukların gelişimi üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğunu söyleyen Gerson, çocukları için ormanda dolaşmanın, arkadaşlarıyla kaleler inşa etmekten çok daha yararlı olacağını düşünüyor.
Gerson, Austin’de üç yaşında bir çocuğa sahip bir baba olan Brooke Shannon’un sosyal medyada yarattığı bu harekete katılan binden fazla ebeveynden sadece biri. Shannon, ‘En büyük oğlum Grace ana okuluna giderken beşinci sınıfların çoğunda akılı telefon vardı. Bu nedenle de iPhone’lu ana okulu öğrencileri gittikçe yaygınlaştı. Ancak ben çocukların daha sabahın köründen itibaren bu aletlere gömülmesini değil, çevresini incelemesini istiyorum.’ diyor.
Ayrıca bu hareketi başlatan Shannon, akıllı telefonların siber zorbalık, uyku ve konsantrasyon sorunları gibi riskler taşıdığına dair tüm çalışmaları okuduğunu ve bunun sonucunda kızının ergenlik çağına kadar akıllı telefon kullanmaması gerektiğine karar verdi.
Ancak sorun şu ki bunca aile buna izin verirken siz ‘Hayır!’ kelimesini nasıl söylersiniz?
Shannon genelde okuldaki bir kaç çocuğun ailesine baskı yapması sonucunda akıllı telefon aldırmasıyla bu işin başladığını gözlemlemiş ve arkadaşlarına bu durumu tersine çevirirsek ne olur diye sormuş. Sonuçta ise Wait Until 8th böyle doğmuş. Çalışma şekli oldukça basit; sınıfınıza giren 10 aileyi çocukları 13 yaşına gelene kadar beklemeyi kabul ettirmek ve bu durumda baskıyı tam tersine çevirmek.
Diğer yandan bu harekete katılan ebeveynler her ailenin farklı olduğunu ve daha önce bir akıllı telefon alan ebeveynleri de yargılamadıklarını belirtiyor. Grup ayrıca akıllı telefonları, basit telefonlardan ayırt ediyor ve aile bireylerinin birbirlerinden haberdar olması için telefon kullanımının önemine değiniyor. Onların istediği tek şey ise beklemek isteyenler için bir destek ağı oluşturmak. Çünkü bunu tek bir aile olarak yaptığınızda kendinizi ve çocuğunuzu izole hissediyorsunuz ancak beraber olunduğunda kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün