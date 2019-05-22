Akasya Asıltürkmen kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Akasya Asıltürkmen, kamuoyunun dikkatini çeken isimler arasında yer alıyor. Şu ana kadar birçok projede yer alana Akasya Asıltürkmen, tiyatro oyunları ile de tanınıyor. Peki, Akasya Asıltürkmen kimdir ve kaç yaşında? İşte, yer aldığı diziler ve filmler hakkında bazı bilgiler
Akasya Asıltürkmen, 14 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa, küçük yaşta, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak başladı. Aynı dönemde İstanbul Kanatlarımın Altında filminde oynadı ve bu profesyonel oyunculuğa attığı ilk adım oldu. Daha sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı. Halen birçok Televizyon, Dublaj, Sinema ve Tiyatro çalışması yapmaktadır.
YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Enkaz 2016
Bana Bunlarla Gel 2010
İpsiz Recep (2009) > Marika
Araf (2006) > Eda
Felek ne demek (2006) (Dizi) > Zekiye
Keloğlan kara prens'e karşı (2006) > Taşkız
Pamuk Prenses 2 (2005) > Fusun
Saklambaç (2005) (Dizi) > Bağdegül
Çınaraltı (2004) (Dizi) > Esin
Dayı (2004) (Dizi) > Müge
Lise Defteri (2003) (Dizi) > Ayça
Vaka-i Zaptiye (2002) (Dizi) > Lebibe
Nasıl evde kaldım (2001) (Dizi)
İstanbul kanatlarımın altında (1996)
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Başrolde Aşk (2011) (Dizi) > Eda
Yorumları Göster
Yorumları Gizle