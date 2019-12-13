Ahmet Rıfat Şungar kimdir ve kaç yaşında?

Ahmet Rıfat Şungar, kariyeri boyunca pek çok film ve dizide rol aldı.

1983 yılında İstanbul'da dünyaya Ahmet Rıfat Şungar, Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Üniversitede iktisat üzerine eğitim almak isteyen Ahmet Rıfat Şungar'ın bu isteği gerçekleşmeyince tiyatro alanına yönelmiş ve bu alanda kendini geliştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra "Kaybolan Yıllar" dizisinde rol alarak dizi sektörüne adım atan Ahmet Rıfat Şungar "Hatırla Sevgili" dizindeki rolü ile dikkatleri üzerine çekmiştir. İlk sinema deneyimini "Janjan" filmiyle yaşayan Ahmet Rıfat Şungar'ın kariyerine değiştiren olay ise, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Fransa-İtalya ve Türkiye ortak yapımı sinema filmi Üç Maymun filminde rol alması oldu.

2009 yılında Onur Ünlü'nün yönettiği "Beş Şehir" adlı sinema filminde rol alan Şungar, ayrıca sevilen gençlik dizisi ES-ES'de de başrollerde yer aldı. 2013 yılında "Merhamet" adlı dizide rol alan Ahmet Rıfat Şungar, boş zamanlarında basketbol ve yüzme ile uğraşıyor.

Ahmet Rıfat Şungar 2014 yılında "Deniz Seviyesi" filmindeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

FİLM VE DİZİLERİ

Ahlat Ağacı (2018)- Ali Rıza

Dudullu Postası (2018)- Ersan



Kadın (2017)- Emre



Vatanım Sensin (2017)- Vecihi Hürkuş



Kumun Tadı (2014)- Mehmet

Deniz Seviyesi (2014) - Burak

Ah Neriman (2014-..) - Mert

Merhamet (2013-...) - Atıf Birsel

Kumun Tadı (2012) - Mehmet

Sirket.c. (kısa film, 2012) - K.

Soğuk (2012) - Enver

Bir Ömür Yetmez (2011-2012) - Ömer Batur

Karadağlar (2010-2011) - Cemal

Beni Unutma İstanbul (2010) - Mirko

Es - Es (2009) - Uras

Onlar Birbirlerini Sevdiler Ama (kısa film, 2009) - Orhan

Beş Şehir (2009) - Şevket

Üç Maymun (2008) - İsmail

Asi (2008) - Yetkin

Hatırla Sevgili (2007) - Ali

Kaybolan Yıllar (2006) - Mehmet Ak

Janjan (2006) - Yusuf