MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriAhmet Rıfat Şungar kimdir ve kaç yaşında?
GeriHayat Ahmet Rıfat Şungar kimdir ve kaç yaşında?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hayat
13.12.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Ahmet Rıfat Şungar kimdir ve kaç yaşında?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet Rıfat Şungar kimdir ve kaç yaşında?

Ahmet Rıfat Şungar, magazin dünyasını yakından takip eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Yer aldığı filmler ve diziler ile gündemde yer alan Ahmet Rıfat Şungar, bir dönem Farah Zeynep Abdullah ile ilişki yaşamıştı. Peki, Ahmet Rıfat Şungar kimdir ve hangi filmlerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ahmet Rıfat Şungar, kariyeri boyunca pek çok film ve dizide rol aldı.

1983 yılında İstanbul'da dünyaya Ahmet Rıfat Şungar,  Kartal Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Üniversitede iktisat üzerine eğitim almak isteyen Ahmet Rıfat Şungar'ın bu isteği gerçekleşmeyince tiyatro alanına yönelmiş ve bu alanda kendini geliştirmiştir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra "Kaybolan Yıllar" dizisinde rol alarak dizi sektörüne adım atan Ahmet Rıfat Şungar "Hatırla Sevgili" dizindeki rolü ile dikkatleri üzerine çekmiştir. İlk sinema deneyimini "Janjan" filmiyle yaşayan Ahmet Rıfat Şungar'ın kariyerine değiştiren olay ise, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Fransa-İtalya ve Türkiye ortak yapımı sinema filmi Üç Maymun filminde rol alması oldu.

2009 yılında Onur Ünlü'nün yönettiği "Beş Şehir" adlı sinema filminde rol alan Şungar, ayrıca sevilen gençlik dizisi ES-ES'de de başrollerde yer aldı. 2013 yılında  "Merhamet" adlı dizide rol alan Ahmet Rıfat Şungar, boş zamanlarında basketbol ve yüzme ile uğraşıyor.

Ahmet Rıfat Şungar 2014 yılında "Deniz Seviyesi" filmindeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

FİLM VE DİZİLERİ

Ahlat Ağacı (2018)- Ali Rıza

Dudullu Postası (2018)- Ersan

Kadın (2017)- Emre

Vatanım Sensin (2017)- Vecihi Hürkuş

Kumun Tadı (2014)- Mehmet

Deniz Seviyesi (2014) - Burak

Ah Neriman (2014-..) - Mert

Merhamet (2013-...) - Atıf Birsel

Kumun Tadı (2012) - Mehmet

Sirket.c. (kısa film, 2012) - K.

Soğuk (2012) - Enver

Bir Ömür Yetmez (2011-2012) - Ömer Batur

Karadağlar (2010-2011) - Cemal

Beni Unutma İstanbul (2010) - Mirko

Es - Es (2009) - Uras

Onlar Birbirlerini Sevdiler Ama (kısa film, 2009) - Orhan

Beş Şehir (2009) - Şevket

Üç Maymun (2008) - İsmail

Asi (2008) - Yetkin

Hatırla Sevgili (2007) - Ali

Kaybolan Yıllar (2006) - Mehmet Ak

Janjan (2006) - Yusuf

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle