Ahmet Özhan kimdir ve kaç yaşında? Ahmet Özhan'ın sanat hayatı

Ahmet Özhan, 26 Ağustos 1950 tarihinde dünyaya geldi. 1960’lı yılların sonlarında İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik eğitimini tamamlamıştır. İlk profesyonel sahne deneyimi 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosundadır. Genç yaşta başlayan sahne performanslarıyla Ahmet Özhan 70’li ve 80’li yılların popüler Türk Müziği yorumcusu olarak tanınmıştır. İlerleyen yıllarda zamanın çeşitli üstadlarından birebir istifadeleri olmuş, bu arada plak çalışmalarının yanı sıra, sinema filmleri, televizyon dizi ve konserleri, radyo çalışmaları ile çeşitli televizyon kanallarının müzik programlarında yorumcu, programcı ve yönetmen olarak da görev üstlenmiştir. Bu zaman zarfında onlarca 45’lik plak ve longplay doldurmuş, daha sonra çok sayıda kaset, CD çalışmaları bugüne kadar süregelmiştir.



Ahmet Özhan, popüler ve klasik Türk müziğinin yanı sıra, 80’li yılların başından itibaren tasavvuf müziği çalışmaları ile ülkesinde yeni bir akımın da öncüsü olmuş, bu alanda da üretim ve araştırmaları devam etmektedir.



Sanat hayatı boyunca, Türk Müziğinin popüler ve diğer alanlarında birçok ödül kazanmış, yurt içinde yüzlerce konserle ülke sanatına katkıda bulunmuş ve yine çeşitli ülkelerde katıldığı festivaller ve beş kıtada verdiği konserlerle, ulusal kültürünü başarıyla temsil etmiştir.

1998 Yılında “Devlet Sanatçısı” unvanı almıştır.



1981- 1991 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda ses sanatçısı olarak görev yapan Ahmet Özhan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun kuruluşunda yer almış ve o tarihten beri bu topluluğun Kurucu Genel Sanat yönetmenliği görevini sürdürmektedir.