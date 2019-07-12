Adriana Lima ile ismi anılan Emin Uyar kimdir ve kaç yaşındadır?
Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile son zamanlarda adı anılan iş insanı Emin Uyar, gündeme gelen haberlerin ardından, internette merak edilen isimlerden biri oldu. Özellikle magazin takipçileri, Permak Holding'te Başkan Yardımcısı olan Emin Uyar'ın hayatı ve biyografisini sık sık araştırıyor. Peki, Emir Uyar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Emin Uyar ile ilgili merak edilen bazı bilgiler.
İş insanı Emin Uyar, dünyanın yakından takip ettiği ünlü manken Adriana Lima ile beraber olduğu haberleri ile beraber, magazin ve sosyal medya gündemine damga vurdu. Geçmiş yıllarda yer aldığı holdinge, Gayrimenkul, Enerji ve Teknoloji yatırım gruplarından sorumlu olan Emin Uyar, şuanda Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı görevinde bulunuyor. İşte, Emin Uyar'ın biyografisi.
EMİN UYARIN HAYATI
Emir Uyar, 1982 yılında dünyaya geldi. Permak Holding'in enerji işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Emir Uyar, İstanbul Özel Alman Lisesi'nden mezun olmuştur. Buradaki mezuniyetinin ardından University of Southern California'da (USC) işletme ve ekonomi alanında eğitim alan Emir Uyar, mezuniyetinin ardından Permak Makina'da çıraklık yaptı. Dört yıl sonra, 2010 yılında holding içerisinde Gayrimenkul, Enerji ve Teknoloji yatırım gruplarından sorumlu kişi olarak göreve başlamıştır.
Emir Uyar, Dominica ülkesinin Türkiye fahri konsolosudur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle