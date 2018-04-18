6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hayat
Doğan BURDA
18.04.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

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6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

Kadınların ağzından güçlü cümlelerin çıkması hepimizi daha bir etkiliyor. Özellikle de hemcinsinizse insana ciddi bir güç ve ilham veriyor. Bu nedenle kadın erkek demeden herkesi etkileyebilecek, kadınların ağzından çıkmış, okumaya doyamayacağınız güzel cümleleri toparladık.

"Kusurlu ve (hala) değerli." - Cleo Wade

Kintsugi Japon sanatı kırık çömlek tamirine verilen isimdir. Çünkü kültürde kusur, nesnenin eşsiz bir parçası olarak görülür. Sizin kusurlarınız da tekliğinize ve güzelliğinize katkıda bulunur. Bu nedenle onları kutlayın.

6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

"Mükemmel olmak zorunda değilsin, sadece ilerlemelisin." - Marie Forleo

Bazı günlerde ilhamı hissedemeyebilirsin. Ancak ilerleyemeye devam etmelisin. Çğnkü başarı mükemmelliyette değil, eylemdedir.

6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

 "... buradasın ve her şeye rağmen yaşıyorsun." - Rupi Kaur

Kendini eğit! Hayat, karşına çıkan engelleri büyüme fırsatı olarak kullanmaktır. Hayatı ve zorluklarını hissederken bile ilerlememizi sağlayan esnekliğe minnettar olalım.

6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

"Sen. Şimdiki beni istemiyorum. En başından beri kendimi istiyorum. Teşekkür ederim." - Nayyirah Waheed

Ayrılık zordur ancak en iyi intikam kendini geri kazanmaktır.

6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

"Hepimizin nefes almayı unutmamak için farklı sebepleri var." - Andrea Gibson

Doğru değil mi? Nefes almak bizim yaşam çizgimizdir. Omuzlarımızı rahtlatıp gevşediğimizde ve nefesimizi yavaşlatıp çenelerimizi açtığımızda her şey mümkün.

6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

"Hayatımın tamamı bir cümleyle açıklanabilir: Planlandığı gibi gitmez ve bu sorun değildir." - Rachel Wolchin

Peki ya kendimize teslimiyet hediye edersek? Tüm cevaplara sahip olmak zorunda değiliz. Sadece yeni olanaklara ve yolculuğumuzun yeni bir bölümüne açık olmalıyız.

6 Güçlü kadından 6 güçlü söz

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