6 Güçlü kadından 6 güçlü söz
Kadınların ağzından güçlü cümlelerin çıkması hepimizi daha bir etkiliyor. Özellikle de hemcinsinizse insana ciddi bir güç ve ilham veriyor. Bu nedenle kadın erkek demeden herkesi etkileyebilecek, kadınların ağzından çıkmış, okumaya doyamayacağınız güzel cümleleri toparladık.
"Kusurlu ve (hala) değerli." - Cleo Wade
Kintsugi Japon sanatı kırık çömlek tamirine verilen isimdir. Çünkü kültürde kusur, nesnenin eşsiz bir parçası olarak görülür. Sizin kusurlarınız da tekliğinize ve güzelliğinize katkıda bulunur. Bu nedenle onları kutlayın.
"Mükemmel olmak zorunda değilsin, sadece ilerlemelisin." - Marie Forleo
Bazı günlerde ilhamı hissedemeyebilirsin. Ancak ilerleyemeye devam etmelisin. Çğnkü başarı mükemmelliyette değil, eylemdedir.
"... buradasın ve her şeye rağmen yaşıyorsun." - Rupi Kaur
Kendini eğit! Hayat, karşına çıkan engelleri büyüme fırsatı olarak kullanmaktır. Hayatı ve zorluklarını hissederken bile ilerlememizi sağlayan esnekliğe minnettar olalım.
"Sen. Şimdiki beni istemiyorum. En başından beri kendimi istiyorum. Teşekkür ederim." - Nayyirah Waheed
Ayrılık zordur ancak en iyi intikam kendini geri kazanmaktır.
"Hepimizin nefes almayı unutmamak için farklı sebepleri var." - Andrea Gibson
Doğru değil mi? Nefes almak bizim yaşam çizgimizdir. Omuzlarımızı rahtlatıp gevşediğimizde ve nefesimizi yavaşlatıp çenelerimizi açtığımızda her şey mümkün.
"Hayatımın tamamı bir cümleyle açıklanabilir: Planlandığı gibi gitmez ve bu sorun değildir." - Rachel Wolchin
Peki ya kendimize teslimiyet hediye edersek? Tüm cevaplara sahip olmak zorunda değiliz. Sadece yeni olanaklara ve yolculuğumuzun yeni bir bölümüne açık olmalıyız.
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