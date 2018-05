220 liralık burger’ler kapış kapış gidiyor

Zio Beach’te 220 lirayı sadece öndeki hamburger için ödüyorsunuz, fotoğraftaki ıstakoz yok...

DÖRT YENİ...

Sezonun dikkat çekenleri

1) KÖPEK SEVENLERE PUG: Alaçatı’da gurme sokak lezzetleri yapıyorlar. Kokteylleri de çok iyi. Eşinizin, dostunuzun pug cinsi köpeği varsa ödünç alıp öyle gidin, yüzde 20 indirim yapıyorlar. (0533) 776 01 92

2) BAHÇE SEVENLERE LİMON: Geçen yıla kadar evdi; sahibi ölüp çocukları kiraya verince, bu yaz restoran-kulüp oldu. Kocaman bahçe içinde şahane bir villa. İçine Önder Bekensir bakıyor, dışına Serkan Koca... (539) 5507 71 87

3) KAHVE SEVENLERE KAF: Maslak’ın üçüncü nesil kahvecisi daha ilk yılından yazlık açmaya karar verdi. Hem de iki tane birden. Biri merkezde Hacımemiş Mahallesi’nde, diğeri Paradiso Beach’in içinde. 444 80 50

4) CAZ SEVENLERE MARINA YATCH CLUB: Tahmin edeceğiniz üzere Çeşme Marina’nın içine açıldı. İçinde İtalyan yemekleri yiyebileceğiniz Il Faro Lounge var. Müzik olarak da caz ağırlıklı gidiyorlar. (0533) 518 40 80



Marina Yatch Club



İKİ YAKIŞIKLI...

Türk çalar, İtalyan oynar

5) Nereye benzetiyorum, nereye benzetiyorum derken buldum: Mikonos’taki meşhur Interni. Alaçatı’da geçen yazın en popüler mekânı Momo, bu sezon da iki yakışıklısıyla iddialı. Biri, İtalyan şef Lorenzo Pellechia. Dört peynirli bir ravioli’si var ki kafadan iki porsiyon söyleyin. Diğeri de DJ Cafer Palamut. Rivayet o ki onu unutamayan Miami’li kızlar Çeşme’ye ‘Cafi turu’ düzenliyormuş. (0533) 248 66 66



Momo

BİR OTEL...

Sözleşmeyle kalınan otel

6) Hadi 18 yaş altında müşteri almamaları anlaşılır. Çocuksuz oteller falan da var. Ama Alaçatı The Stay’de kalmaya karar verirseniz müzikten ve gürültüden şikâyet etmeyeceğinize dair sözleşme imzalatıyorlar. İyi, çok iyi! (0232) 716 01 56

BİR SES...

Evrencan’ın evreni

7) Asımcan Gündüz’ün müzisyen oğlu Evrencan Gündüz herkesin dilinde. Alaçatı’da sahne aldığını öğrendik; istikamet köyün yenilerinden Walk In. Ama ‘içeri walkmak’ ne mümkün; kalabalıktan adım atılmıyor. Her telden ama kendi tonundan söylüyor; nasıl tarif etsem, Mabel Matiz’in lirikleşmiş, sahile inmiş hali gibi. Bir de o akşam babasının ölüm yıl dönümüymüş, söktü aldı ciğerlerimizi. Unutmamalı, sevgiyle anmalı; mönüye göz attım, buraya sadece müziğe değil, yemeğe-kokteyle de gelmeli. (0531) 546 46 40



Spiaggia Grande

12 BEACH CLUB...

Fly-Inn’e üç yeni rakip

8) Geçen yıl ‘Türkiye’nin en iyisi’ seçilen Fly-Inn’in zaten dişli rakipleri vardı. Mesela Madeo Beach. Burası öyle enteresan bir beach club ki ‘ay’ı güneşinden daha meşhur. 9) Saat sabah dört olduğu zaman herkes soluğu beach’in after kulübü Dusk’ta alıyor. Sonra uykusu gelen evine gidiyor, kalan güne devam ediyor. (0531) 901 56 51

10) Diğer dişli bir rakip de Solto Otel’in önündeki Zio Beach. Sezona yine full rezervasyonla girdi, en kuvvetli silahı happy hour’ları. Herkes fiyatların yüksekliğinden yakınıyor ama gitmekten de geri kalmıyor. Mönüdeki lobsterburger 220 lira. Ama kapış kapış satılıyor. (0533) 569 59 33

11) Dahası da var: 12) Adıyla özdeş happy hour partileriyle Before Sunset (0532) 173 55 18...

13) Tribünlere oynayan Sole Mare (0232) 712 20 57...

14) İyi müzik için Babylon, 15) sükûnet ve zarafet için Insula (0232) 716 04 55...

16) Hande Yener’in son dakika Bodrum’dan çark edip, Altınkum’a kondurduğu Neo (0232) 722 10 95... Şimdi bütün bunlar yetmezmiş gibi, biri Positano’lu, diğeri Miami’li, öbürü de Dubaili üç sıkı rakip daha geldi geçen yazın birincisi Fly-Inn’e:

17) YAZ KENARA: SPIAGGIA GRANDE... Positano’dan gelen yeni Levantenin havası çok yüksek. Happy hour’dan çok mutfağı ön plana çıkarıyorlar ama müzik direktörü Salih Saka. Yani konser, performans vs. gırla. Bence en güzel yanı, İtalya’dakinin aksine burada siyah değil, sapsarı Ege kumu olması. (530) 088 41 11

18) TUT AKLINDA: SURF BEACH... Sadece Gianluca Vacchi’ye 60 bin Euro ödediklerine göre havai fişek gösterisi falan, demek geçen cumartesi akşamki açılış 300 bin lirayı fersah fersah aşmış olmalı. Bence en güzel yanı, Miami gibi bol bol palmiyenin ve havuzunun olması. (0850) 532 35 34

19) SAKIN ŞAŞIRMA: PARADISO... Alaçatı’dan çıkıp Deliklikoy tarafına giderken solda bir uzay üssü göreceksin, şaşırma: Paradiso. Devasa bir yer ve Dubai görkeminde şaşırtıcı bir mimarisi var. Yüzmeye helikopterle gitmek isterseniz, merak etmeyin pist mevcut. Bence en güzel yanı modern plaj bungalovları. 444 80 50

20) PARMAKLARINI YEME: DIRTY HANDS... Bütün bu gelişmelere karşı Fly-Inn’in bu sezon en büyük silahı Dirty Hands. İngilizce ‘kirli eller’ anlamına geliyor çünkü bilhassa istemediğiniz sürece, çatal-bıçak verilmiyor. Döner, burger, nachos, tako, bao derken sokak lezzetleriyle Türkiye’nin en iyi plaj mönüsünü hazırlamışlar. (0232) 722 22 98



Fly-Inn’deki Dirty Hands

KALEYİ İÇERİDEN FETHEDİN



Komşum Savaş’ın ‘İstanbullu bakışı’na, bir Çeşmeli olarak içeriden yapacağım katkılar var. Bir kere her şeyden önce sizinki de trafik mi? Çeşme’nin bayram trafiğinin yanında İstanbul trafiği ne ki? Ama tüm bu çileye değer mi? Değer!

21) Çok güzel hareketler bunlar! Hep İstanbullu mekânlar Alaçatılı olacak değil ya! İzmirli Burger No: 7 Bostanlı’dan koptu geldi. Burger’leriyle, ev yapımı ekmekleriyle, şahane köfteleriyle, patatesleriyle, hot dog’larıyla hepimizi kopardı geçti.

22) Bir İzmirli daha! Pizza Locale’de durmak yok, yola devam! Alsancak, Bostanlı, Buca, Bornova derken soluğu Alaçatı’da aldılar. İyi de yaptılar. Artık 12 ay Locale pizzalara doyacağız. Taş fırın, odun ateşinden çıkma gurme pizzalarla bu yaz bayram yapacağız.

23) Cold brew kahveler mevsimle iyi gidiyor. Bir diğer taze çekilmiş yeni nesil kahveci Tuck Coffe. Bostanlı’nın pandası çoktan Alaçatı’nın maskotu oldu bile. Panda derken, mekânda peluş bir panda kafası var. Panda kafasından başka hiçbir şeyi kafanıza takmıyorsunuz. Katkısız, doğal, en taze ve en serin kahvelerle takılıyorsunuz.

24) Bu sezon da gözümüz üstünde! Alaçatılı Göz artık çok renkli, çoksesli, kocaman, kalabalık bir aile. Alaçatı’yı lounge kültürüyle tanıştıran Göz Lounge, Göz Apart, Atölye Göz, Büfe By Göz ve Cin By Göz. Ama bu sezonun favorileri açık ara Cin By Göz ve Büfe By Göz. Gin By Göz lezzetleriyle, şarap kavıyla, kokteylleriyle tam tekmil bistro-pub. Büfe By Göz’e gelince adı üstünde büfe, sabaha kadar ayaküstü takılmaca, lezzetten bayılmaca.

25) Muhtar Alaçatı bu sezon işbaşı yaptı. Ege lezzetleriyle, barıyla, eğlencesiyle Alaçatı’nın muhtarı olacak gibi.

Yıldızburnu bu sezon da can simidi

26) Çeşme’den sezon notları olur da listede Yıldızburnu olmaz mı? Alaçatı’nın telaşından, kalabalığından, iğne atsam yere düşmezliğinden uzaklaşmak isteyenlere Yıldızburnu bu sezon da can simidi. Ve Edit bu simidin favorisi. Ortamı, müziği, kokteyl- leri, yemekleri mutlaka denenesi.

27) Gramofon Evi... Aslen bir antikacı ama kapısının önündeki kitaplar onu diğer antikacılardan bir değil, bin tık öne çıkarıyor. Tatile gelenler, gelirken kitabını unutanlara çare Gramofon Evi! Kapısının önündeki ücretsiz kitaplardan alın, okuyun okuyun geri bırakın. Deniz, kum, güneş diye kültürden çalmayın!

28) Alancha’dan ayrılan Kemal Demirsal, yeni numarası YEK ile gözü, gönlü, damakları şenlendiriyor. Bu sezon mevzubahis lezzet, sohbet, ambiyans olunca mekân hep YEK hep TEK olacakmış gibi geliyor. Lezzetlerine gelince lezzetler sezon akışında akışa bırakacak ama güncel favoriler güneşte kurutulmuş ahtapot, Karaburun midyesi, Izgara Granyöz, etçilere Kuzu Beyti...

Her daim favori

29) Kalbimin orta köşesi Köşe Kahve... Ayşe Nur Mıhçı’nın dostluğuyla

30) Asma Yaprağı...

31) Fava’nın havası...

32) Kolburano’s’un kalburüstü pizzaları...

33) Köyün Delisi’nde delirmeceler...

34) Esnaf’ta yer bulma telaşı...

35) Şerefe içenlere Meyhane Şerefe...

36) İskenderde Altınkapı...

37) Dürüm arası dönerde Doruk...

38) Pidede, pizzada Dost Pide...

39) Ev yemeğinde İmren...

Balık dendi mi, 40) Cevat’ın Yeri, 41) Ali Baba, 42) Fethi’nin Yeri, 43) Yusuf’un Yeri, 44) Sülo’nun Yeri ve tabii ki 45) Ferdi Baba...

46) Kumruda Şevki ve 47) Erol kafa kafaya...

Meşhur sakızlı dondurmada 48) Tarihi Rumeli Pastanesi bir numara...

49) Reyhan’da vişneli sükse büyük sükse...

50) Ilıca lokmacılarından da lokma al koy kenara...