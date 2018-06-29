2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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29.06.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi

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2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi

2018 her açıdan oldukça baskın bir yıl. Makyaj trendleri de tıpkı moda trendleri gibi sağ gösterip sol vuruyor. Mesela tam doğallık trend diye düşünürken baskın göz makyajları karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de ince ince neyi nasıl yapmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor.

Lipstickler her yerde!

Bu sezon her dudak o lipstiğin tadına bir bakacak. Ancak sakın aklınıza ıslak görünümlü yapış yapış dudaklar gelmesin. Çünkü beklentimiz tam olarak öyle bir şey değil. Mat da durmayan ama dudak üzerine tatlı bir renk katmanı bırakan doğal lipstickler bu sezon çok moda!

2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi


Dramatik eyelinerlar

2018’in en bold trendine hazır mısınız? Bu sezon çok seksi Kleopatra eyelinerlar çok ama çok moda. Gözlerinize son derece çekici bir bakış sağlayan bu eyelinerları çekmek için elinizi korkak alıştırmayın. Sürün sürebildiğiniz kadar, o gözler bir ışıldasın.

2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi

Parlak renkler

Bir yanda Kleopatra eyeliner sürülmüş gözler diğer yanda ise parlak renklerle süslenmiş gözler duruyor. Hangisini seçerseniz seçin son derece trend bir görüntü yakalamanız mümkün. Parlak renkler derken; mor, pembe, mavi, her türlü renk paletine sahip olun.

2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi


Uzun kirpikler

İyi bir mascara seçmek için harika bir sezon çünkü bu sene uzun kirpikler her zamankinden daha önemli. Tamamen gözlere focus olmuş bir sezonda trendi yakalamak için uzun kirpiklerinizin olması neredeyse şart. İpek kirpik mi dersiniz, iyi bir mascara mı orası size kalmış.

2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi

Kişiselleştirilmiş makyaj

Makyaj gittikçe daha da kişisel bir hale gelmeye başladı. Büyük markaların yanında daha butik makyaj malzemeleri de görmeye başladık. Bu fazla çeşitlilik de tamamen kendimize ait bir stil yaratmamıza izin veriyor. Farklı göz şekilllerinden dudak şekillerine her türlü farklılığı kutlayan bir çok malzemeden size en uygununu seçmek kesinlikle trend!

2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi

Hafifleştirilmiş fondöten

Yağlı ve ağır fondötenleri tamamen unutun. Bunlar cildinizi ağır ve kirli hissetmenize neden olacaktır. Ayrıca bu sezon bu fondötenlerin de modası tamamen geçmiş durumda. Yapmanız gereken tazaleyici aydınlatıcı etkilere sahip hafif fondötenler kullanmak.

2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi

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