2018’de mutlaka denemeniz gereken makyaj trendi
2018 her açıdan oldukça baskın bir yıl. Makyaj trendleri de tıpkı moda trendleri gibi sağ gösterip sol vuruyor. Mesela tam doğallık trend diye düşünürken baskın göz makyajları karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de ince ince neyi nasıl yapmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor.
Lipstickler her yerde!
Bu sezon her dudak o lipstiğin tadına bir bakacak. Ancak sakın aklınıza ıslak görünümlü yapış yapış dudaklar gelmesin. Çünkü beklentimiz tam olarak öyle bir şey değil. Mat da durmayan ama dudak üzerine tatlı bir renk katmanı bırakan doğal lipstickler bu sezon çok moda!
Dramatik eyelinerlar
2018’in en bold trendine hazır mısınız? Bu sezon çok seksi Kleopatra eyelinerlar çok ama çok moda. Gözlerinize son derece çekici bir bakış sağlayan bu eyelinerları çekmek için elinizi korkak alıştırmayın. Sürün sürebildiğiniz kadar, o gözler bir ışıldasın.
Parlak renkler
Bir yanda Kleopatra eyeliner sürülmüş gözler diğer yanda ise parlak renklerle süslenmiş gözler duruyor. Hangisini seçerseniz seçin son derece trend bir görüntü yakalamanız mümkün. Parlak renkler derken; mor, pembe, mavi, her türlü renk paletine sahip olun.
Uzun kirpikler
İyi bir mascara seçmek için harika bir sezon çünkü bu sene uzun kirpikler her zamankinden daha önemli. Tamamen gözlere focus olmuş bir sezonda trendi yakalamak için uzun kirpiklerinizin olması neredeyse şart. İpek kirpik mi dersiniz, iyi bir mascara mı orası size kalmış.
Kişiselleştirilmiş makyaj
Makyaj gittikçe daha da kişisel bir hale gelmeye başladı. Büyük markaların yanında daha butik makyaj malzemeleri de görmeye başladık. Bu fazla çeşitlilik de tamamen kendimize ait bir stil yaratmamıza izin veriyor. Farklı göz şekilllerinden dudak şekillerine her türlü farklılığı kutlayan bir çok malzemeden size en uygununu seçmek kesinlikle trend!
Hafifleştirilmiş fondöten
Yağlı ve ağır fondötenleri tamamen unutun. Bunlar cildinizi ağır ve kirli hissetmenize neden olacaktır. Ayrıca bu sezon bu fondötenlerin de modası tamamen geçmiş durumda. Yapmanız gereken tazaleyici aydınlatıcı etkilere sahip hafif fondötenler kullanmak.
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