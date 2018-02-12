2017’nin en çok dinlenen 10 şarkısı

Ed Sheeran

Ed Sheeran o turuncu kafasıyla ve birbirinden romantik şarkılarıyla tüm dünyanın beğenisini kazanmayı başardı. 2017’de 6.3 milyar dinleme oranıyla yılın en çok dinlenen sanatçısı olma ünvanını ele geçirdi.

Drake

Tabii ki en başarılı çikolata renkli sanatçılardan biri olan Drake bu defa birinci olamasa da ikinciliği kimseye kaptırmadı. Neredeyse her şarkısı hit olan Drake en çok dinlenenlerde geçtiğimiz iki yıl boyunca birinci sıradaydı.

The Weeknd, Kendrick Lamar ve Chainsmokers

En çok dinlenenler listesinde sıralamada bazı noktaları bir kaç isim birden paylaşıyor. Yeni neslin dilinden düşmeyen şarkıların yaratıcıları olan The Weeknd, Kendrick Lamar ve The Chainsmokers aynı tahtı paylaşıyorlar.

Rihanna

Şaşırdık mı? Şaşırmadık! Kendileri her zaman bir şekilde en tepede yer almayı başarıyor. Bu defa listede 4. Sırada yer alsa da bu ciddiye alınacak bir rakam demek. Bu yıl ciddi bir hitle karşımıza çıkmasa da yine de çok dinlenen sanatçılar listesinde.

Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande ve Sia

Hangi birinden başlasak bilmiyoruz ama hepsi ayrı ayrı övülmeyi hakediyorlar. Hepsi ayrı güzel ve yetenekli ve geçtiğimiz yıl bizi iyi dans ettirdiler. Tabii bazen de gözlerimizin nemlenmesine neden oldular. İşte tüm bunlar onları en çok dinlenenler listesinde üst sıralara taşıdı.

En çok dinlenen albüm hangisiydi?

En çok dinlenen album ise tabii ki şarkıcısından belli olduğu gibi Ed Sheeran’ın Divine albümü oldu. Spotify’da 2017 yılı boyuna milyonlarca insan ilk aramasında bu şarkıyı yazdı ve bu melodilerle gününü geçirdi.

Diğer en çok dinlenen albümleri ise sırasıyla; More Life – Drake, DAMN. – Kendrick Lamar, Starboy – The Weeknd, Stoney – Post Malone oldu.