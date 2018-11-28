Onlara bir şans verin

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Neslihan Atagül Doğulu, Tohum Otizm Vakfı’nı ziyaret etti.
Oyuncu otizmli çocuklarla yakından ilgilendi.Neslihan Atagül Doğulu, geçen yıl otizme dikkat çekmek ve tek tedavi olan eğitime kavuşmalarını sağlamak için Tohum Otizm Vakfı ile yardım çağrısında bulunmuştu. Oyuncu, Önder Tiryaki ve Fezi Altun ile #onlarabirşansverin sloganıyla bir video da hazırlamıştı. Rekor düzeyde bir bağış kampanyasına imza atan Doğulu, önceki gün de Tohum Otizm Vakfı’nı ziyaret etti. Otizmli çocuklarla vakit geçiren oyuncu otizmin anlaşılması için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.
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