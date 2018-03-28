Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gurme
Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

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Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

Ülkemizin mutfak kültürünün en değerli parçalarından biri hiç şüphesiz zeytinyağlı yemeklerdir. Daha çok Ege mutfağına ait olan bu leziz yemekler, öylesine hafif, öylesine sağlıklılardır ki bugün İstanbul'da yaşayan insanların da en fazla tükettikleri yemekler arasında yer alırlar. Bu tabii ki muhteşem zeytinyağlılarıyla dikkat çeken mekânlar sayesinde mümkün! İşte özlemini duyduğunuz zeytinyağlı yemeklere fazlasıyla doyacağınız 5 özel mekân.

Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

Hünkar Lokantası
İstanbul'un en köklü restoranlarından biri olan Hünkar, 1950 yılından beri müşterilerine aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Menüsünde Türk mutfağının en özel lezzetlerini ve daha çok yemek çeşitliliğini görüyorsunuz. Bu nedenle eğer siz de zeytinyağlı düşkünü biriyseniz, Hünkar'ın her gün değişen zeytinyağlı çeşitlerini tatmak için mutlaka gitmenizi tavsiye ederiz.
Adres: Harbiye Mahallesi, Mim Kemal Öke Cd. No:21, Şişli

Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

Kanaat Lokantası
Bu özel lokanta, 1933 yılından beri Üsküdar'daki tek şubesinde hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul'un en önemli esnaf lokantalarından biri olan Kanaat'ın mutfağı da bir hayli lezzetli. Üstelik mekân da oldukça nostaljik bir şekilde dekore edilmiş. Bu nedenle zeytinyağlı lezzetleri en harika haliyle deneyimlemek istiyorsanız, Kanaat Lokantası'nı denemenizi öneririz.
Adres: Sultantepe Mahallesi, Selmani Pak Cd No:9, Üsküdar

Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

Borsa
Borsa, uzun yıllardır Türk yemekleri ve zeytinyağlılar denince ilk akla gelen restoranlardan biri olarak hizmet veriyor. Üç farklı adreste, en sağlıklı ve hafif zeytinyağlıları müşterilerine sunmaya devam ediyor. Bu nedenle eğer siz de muhteşem bir manzara eşliğinde, zeytinyağlı yemeklerin tadına varmak istiyorsanız Kandilli'de bulunan Borsa Restaurant'ı mutlaka deneyin deriz.
Adres: Kandilli Mh., Vaniköy Cd No:12, Üsküdar

Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

Meze Moda
Moda'nın güzel sokaklarından birinde bulunan bu hoş mekân, menüsündeki muhteşem zeytinyağlılarla dikkat çekiyor. Kereviz salatası, zeytinyağlı pırasa, kuskuslu mercimek mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden. Bu nedenle lezzetli zeytinyağlılara hasretseniz, Meze Moda'yı ziyaret ederek yemeklerinden tatmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
Adres: Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nene Hatun Sokak, No 3, Kadıköy

Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

Kekik Ege Mutfağı
Kadıköy'de bulunan bu hoş mekân adından da anlaşılacağı üzere, Ege mutfağının en leziz yemeklerini ve doğal olarak da zeytinyağlılarını bir arada bulunduruyor. Mütevazı mekânlardan hoşlanıyorsanız, Kekik sizin için oldukça ideal bir seçim olabilir. Bu nedenle zeytinyağlıya doymak için Kekik Ege Mutfağı, mutlaka denenmesi gereken yerler arasında yer alıyor.
Adres: Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Cd. No:28, Kadıköy

Krem Peynirli Domates Dolması
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