Zeytin yağlı enginar nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli enginar tarifleri
İlkbaharın gelmesiyle beraber sofralarımız da zenginleşti. Birbirinden farklı ve lezzetli tatlar arayanlar, ilkbaharın gözdesi olan enginar tariflerini internetten sorgulamaya başladı. Karaciğer dostu olarak bilinen enginar, uzmanlar tarafından bol tüketilmesi konusunda destekleniyor. Peki enginar nasıl yapılır? İşte, birbirinden kolay ve zahmetsiz zeytin yağlı enginar tarifleri...
Gut hastalığı, anemi, romatizma, hazımsızlık gibi birçok hastalığa faydalı olduğunu biline enginar, ilkbahar aylarının gelmesiyle birlikte yemek sofralarımızdaki yerini almaya başladı. Lezzetli ve pratik olması nedeniyle özellikle kadınlar tarafından enginar tarifi araştırmaları hız kazandı. Özellikle özel misafislerinize sunabileceğiniz lezzetli enginar tarifini sizler için hazırladık. İşte, zeytinyağlı enginar tarifi ve yapılışı...
ZEYTİN YAĞLI ENGİNAR MALZEMELERİ
Yarım su bardağı zeytin yağı
1 adet orta boy kuru soğan
1 adet patates
1 adet büyük boy havuç
1 su bardağı dondurulmuş bezelye
8 adet ayıklanmış enginar
2 adet taze sıkılmış limon suyu
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Enginarların saplarını kesip yapraklarını ayıklayın. Kararmamaları için limonlu suya koyun. Kuru soğanı küp küp doğrayın ve yarım su bardağı zeytin yağında pembeleşene kadar kavurun. Havuç ve patatesleri de küp küp doğrayıp soğanlara ilave edin ve 2-3 dakika daha kavurun. Bezelyeyi de ekledikten 3-4 dakika sonra garnitürü ocaktan alın. Enginarların sosu için 2 adet limonun suyu, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ile 2 yemek kaşığı zeytin yağını karıştırın. Enginarları tencereye yerleştirip ortalarına hazırladığınız garnitürü koyun. Limonlu sosu da tencereye aktarın ve kapağını kapatıp enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Yemeğinizi soğuk servis edin. Servisten önce dereotunu kıyıp enginarların üzerine serpin. Arzu ederseniz üzerine çiğ zeytinyağı da gezdirebilirsiniz.
ENGİNAR DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
5 Adet enginar
3 Adet soğan
Yarım su bardağı pirinç
1 Çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 Çorba kaşığı kuş üzümü
Yarım demet taze nane
Yarım demet maydanoz
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım limonun suyu
1 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, yenibahar, tarçın ve şeker
HAZIRLANIŞI
Ayıklanan enginarları limonlu suda yarı yarıya pişene dek haşlayın. Tavaya fıstıkları aktarıp, sıvı yağda pembeleşene dek kavurun. Ardından ince kıyılmış soğanları ekleyip, pembeleştirin. Yıkanmış pirinci, kuş üzümünü, sıcak suyu, tuzu, 1 tatlı kaşığı şeker ve baharatları, kıyılmış nane ve maydanozu ekleyip, pirinç suyunu çekene dek pişirin. Bu harcı enginarların boşluklarına dondurun. Pişerken şeklinin bozulmaması için yağlı kağıdı veya alüminyum folyo parçalarını enginarların üzerine ve yanlarını kapatacak şekilde sarın. Yarım su bardağı haşlama suyundan ilave edip, 10 dakika kadar pişirin. Soğutup, limon dilimleri ile birlikte servis yapın.
FAVALI ENGİNAR TARİFİ İÇİN MALZEMELER
6 adet enginar
1 çay bardağı
Sıvı yağ
1 yemek kaşığı un
1 adet kuru soğan
4 bardak su
4 adet kesme şeker
1 adet limonun suyu
Tuz
HAZIRLANIŞI
Tencereye soğanı bütün olarak koyun. Üzerine baklaları, sıvı yağ, şekeri ve tuzu ekleyin. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip, iyice pişirin. Baklaları arada sırada kontrol edin. Azar azar sıcak su ekleyin. Enginarları yıkayıp, iç kısımlarını kaşık yardımıyla çıkarın. Çiçeklerini iyice ayıklayın. Bıçakla kenarlarının fazlasını alıp, limonlu suyun içinde bekletin. Sıvı yağ ile unu 2 dakika karıştırın. Su, şeker, limon suyu ve tuzu ekleyin. Enginarları içine atın. Soğanı bütün olarak ilave edin. 60 dakika kısık ateşte pişirin. Enginarın ve baklaların içindeki bütün soğanları çıkarın. Baklaların suyunu çekmesi için 1 saat bekletin. Püre haline getirerek enginarların üzerine eşit miktarda yerleştirin. Servis yaparken, dereotuyla süsleyin.
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