Vedat Milor'dan 'en sevdiğiniz tatlı' sorusuna sürpriz cevap

Soru: Dünyanın ve Türkiye'nin birçok mekanında, restoranında, lokantasında yemekler yediniz içecekler içtiniz. Şu ana kadar yediğiniz ve içtiğiniz hangi yemeği ve içeceği unutamadınız?
VM: Unutamadığım aslında birçok farklı lokantacı. Memleketimin insan manzaraları. Çok düzgün donanımlı 'arif' denilen insan tanıdım. Üzüldüğüm taraf şu keşke defter tutup notlar yazsaydım, yemeklerden değil de insanlardan bahsetseydim. Tabii ki arada fazla esnaf olan bana olan yaklasımları tamamen ticari olan insanlar da gördüm fakat çok içten samimi olan ve bana karşı yaklaşımının çok içten olduğunu düşündüğüm değerli insanlar da gördüm. Unutmadığım bunlar. Şu ya da bu yemek bu demek mümkün değil. Bence en güzel olan bu çeşitlilik.
Soru: Acaba denize düşen telefonunuzu alabildiniz mi? Ya da içindekileri kurtarmak için bir girişimde bulundunuz mu? Çok sakin bir tavırla karşılamıştınız çünkü.
VM: Hayır o telefon gitti. Yeni telefon alındı hatta cebimde duruyor şu anda. 60 liraya aldım. Akılsız telefon. Çok güzel özellikle ABD ile konuşurken çok iyi oluyor kontörlü konuşuyorum. Şirketlere kanıp faturalıya geçmemek lazım. İyi ki denize düşmüş telefonum, yenisinden çok memnunum. Her işte bir hayır vardır.
Soru: İlber Ortaylı ve Celal Şengör'le muhabbetiniz var mı? Varsa unutamadığınız bir anı?
VM: İlber Bey ile tanıştık, birlikte dolaştık. Hürriyet'te çok güzel yazılar çıktı. Çok donanımlı bir insan. Celal Şengör'ü tanıyorum. İlkokuldan. Terakki'de aynı sınıftaydık. Aradan epey zaman geçti, şimdi tekrar sohbet etmek isterim. Akıllı bir çocuktur. Kitapları da çok sever, koleksiyonu olduğunu biliyorum.
Soru: Vedat Milor'un 20 günlük süt kuzusu yemesi muhabbeti doğru mu? Doğruysa biraz ayıp olmuyor mu? Tamam vegan değilim de 20 günlük bebeyi yemek biraz ürpertici...
VM: 20 günlük kuzu İspanya'da Ribera bölgesinde yaygın. Bu amaçla besleniyorlar. Bir gastronomi yazarı olarak özel tatların tadına bakmak benim için yükümlülük. Takdir edersiniz ki ben yemesem de bu kuzu mutfakta pişirilmeye hazır. Öte yandan tüm hayvanların yemek için kesilmesi etik açıdan doğru mu? Bu konuda mizanplas.com'da ciddi bir tartışma başlatmak istiyorum. Veganlara özel sempatim olduğunu da belirteyim.
Soru: En sevdiğiniz tatlı nedir ?
VM: En sevdiğim tatlı eşimin dudağı.
Soru: Soyisminiz nerden geliyor?
VM: Matrak bir olay. Rahmetli dedem Konya'nın Tahirpaşa soyundan, onun torunu. Aile adı Mecidiyezade. Dedem soyadını Mecidiyeoğlu yapmak istiyor, 'zade'yi Türkçeleştirerek.Ssoyadı komisyonu bu Türkçe değil diye kabul etmiyor. Dedem de çok güçlü bir şahsiyetti. Kafası bozuluyor, çok orijinal ve kimsede olmayan bir isim uyduruyor. En merak ettiğim Mecidiyeoğlu'nu kabul etmeyen komisyonun nasıl olup da Milor'u kabul ettiği. Yazık ki dedem vefat ettiğinde ben 13 yaşındaydım. Bu soruyu sorma şansım yok.
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