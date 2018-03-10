Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Vedat Milor'dan 'en sevdiğiniz tatlı' sorusuna sürpriz cevap

Vedat Milor'dan 'en sevdiğiniz tatlı' sorusuna sürpriz cevap

Ekşi Sözlük yazarlarının site üzerinden ünlü isimlerle yaptıkları soru-cevap yayınlarının son konuğu Hürriyet yazarı Vedat Milor oldu. Milor, soyadının hikayesinden en sevdiği tatlıya birçok soruya çok sürpriz yanıtlar verdi. İşte sorular ve Milor'un yanıtları...

Hürriyet Haber
10.03.2018 - 15:16 | Son Güncelleme :

Soru: Dünyanın ve Türkiye'nin birçok mekanında, restoranında, lokantasında yemekler yediniz içecekler içtiniz. Şu ana kadar yediğiniz ve içtiğiniz hangi yemeği ve içeceği unutamadınız?
VM: Unutamadığım aslında birçok farklı lokantacı. Memleketimin insan manzaraları. Çok düzgün donanımlı 'arif' denilen insan tanıdım. Üzüldüğüm taraf şu keşke defter tutup notlar yazsaydım, yemeklerden değil de insanlardan bahsetseydim. Tabii ki arada fazla esnaf olan bana olan yaklasımları tamamen ticari olan insanlar da gördüm fakat çok içten samimi olan ve bana karşı yaklaşımının çok içten olduğunu düşündüğüm değerli insanlar da gördüm. Unutmadığım bunlar. Şu ya da bu yemek bu demek mümkün değil. Bence en güzel olan bu çeşitlilik.

Soru: Acaba denize düşen telefonunuzu alabildiniz mi? Ya da içindekileri kurtarmak için bir girişimde bulundunuz mu? Çok sakin bir tavırla karşılamıştınız çünkü.
VM: Hayır o telefon gitti. Yeni telefon alındı hatta cebimde duruyor şu anda. 60 liraya aldım. Akılsız telefon. Çok güzel özellikle ABD ile konuşurken çok iyi oluyor kontörlü konuşuyorum. Şirketlere kanıp faturalıya geçmemek lazım. İyi ki denize düşmüş telefonum, yenisinden çok memnunum. Her işte bir hayır vardır.

Soru: İlber Ortaylı ve Celal Şengör'le muhabbetiniz var mı? Varsa unutamadığınız bir anı?
VM: İlber Bey ile tanıştık, birlikte dolaştık. Hürriyet'te çok güzel yazılar çıktı. Çok donanımlı bir insan. Celal Şengör'ü tanıyorum. İlkokuldan. Terakki'de aynı sınıftaydık. Aradan epey zaman geçti, şimdi tekrar sohbet etmek isterim. Akıllı bir çocuktur. Kitapları da çok sever, koleksiyonu olduğunu biliyorum.

Vedat Milordan en sevdiğiniz tatlı sorusuna sürpriz cevap

Soru: Vedat Milor'un 20 günlük süt kuzusu yemesi muhabbeti doğru mu? Doğruysa biraz ayıp olmuyor mu? Tamam vegan değilim de 20 günlük bebeyi yemek biraz ürpertici...

VM: 20 günlük kuzu İspanya'da Ribera bölgesinde yaygın. Bu amaçla besleniyorlar. Bir gastronomi yazarı olarak özel tatların tadına bakmak benim için yükümlülük. Takdir edersiniz ki ben yemesem de bu kuzu mutfakta pişirilmeye hazır. Öte yandan tüm hayvanların yemek için kesilmesi etik açıdan doğru mu? Bu konuda mizanplas.com'da ciddi bir tartışma başlatmak istiyorum. Veganlara özel sempatim olduğunu da belirteyim.

Soru: En sevdiğiniz tatlı nedir ?
VM: En sevdiğim tatlı eşimin dudağı.

Soru: Soyisminiz nerden geliyor?
VM: Matrak bir olay. Rahmetli dedem Konya'nın Tahirpaşa soyundan, onun torunu. Aile adı Mecidiyezade. Dedem soyadını Mecidiyeoğlu yapmak istiyor, 'zade'yi Türkçeleştirerek.Ssoyadı komisyonu bu Türkçe değil diye kabul etmiyor. Dedem de çok güçlü bir şahsiyetti. Kafası bozuluyor, çok orijinal ve kimsede olmayan bir isim uyduruyor. En merak ettiğim Mecidiyeoğlu'nu kabul etmeyen komisyonun nasıl olup da Milor'u kabul ettiği. Yazık ki dedem vefat ettiğinde ben 13 yaşındaydım. Bu soruyu sorma şansım yok.

Etiketler: Vedat Milor , Ekşi Sözlük , süt kuzusu
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri