Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Uzun bir gecenin sabahına güneş gibi doğacak 2 kolay kahvaltılık tarif

Uzun bir gecenin sabahına güneş gibi doğacak 2 kolay kahvaltılık tarif

Kahvaltılarda hem değişik, hem lezzetli, hem de kolay bir şeyler arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 13:50 | Son Güncelleme :

KAHVALTILIK MUFFIN

Malzemeler

2 büyük yumurta, 150 mililitre az yağlı yoğurt, 50 mililitre sıvı yağ - 100 gram elma püresi, 1 adet olgunlaşmış muzun püresi, 4 çorba kaşığı berrak bal, 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı, 200 gram kepek unu, 50 gram yulaf, 1½ tatlı kaşığı kabartma tozu, 1½ tatlı kaşığı karbonat, 1½ çay kaşığı tarçın, 100 gram yaban mersini, 2 yemek kaşığı karışık tohum (Biz kabak, ayçiçeği ve keten tohumu kullandık).

Hazırlanışı

Fırını 180 dereceye ayarlayın. 12 delikli kek kalıbını yağlayın. Bir kapta; yoğurdu, yağı, yumurtayı, elma püresini, muzu, balı ve vanilyayı karıştırın. Tohumlar hariç tüm malzemeleri büyük bir kapta bir araya getirip bir tutam tuz ekleyip iyice karıştırın.

Tüm sıvı malzemeleri de ekleyip iyice kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Homojen bir karışım elde ettiğinizde bu karışımları muffin kalıplarına bölüştürün. Keklerinizin üzerine yulaf ve tohumları serpiştirin. 25-30 dakika boyunca altın rengini alana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Bu lezzetli muffinleri 3 güne kadar kapalı bir kutuda muhafaza edebilirsiniz.

Uzun bir gecenin sabahına güneş gibi doğacak 2 kolay kahvaltılık tarif

TAVADA İNGİLİZ KAHVALTISI

Malzemeler

4 dilim sosis, 4 dilim pastırma, 140 gram düğme mantar, 6 yumurta, 8 kiraz domates, rendelenmiş peynir (isteğe bağlı), 1 çorba kaşığı kıyılmış frenk soğanı.

Hazırlanışı

Tavanın altını yüksek ateşte ısıtın ve sosislerinizi ekleyip 3 dakika boyunca kızartın. Üzerine pastırmaları ilave edin ve gevrekleşinceye kadar yaklaşık 5 dakika daha döndürün. Mantarları da ekleyin ve 3-5 dakika daha pişirmeye devam edin. Tüm malzemeleri eşit bir şekilde tavaya yayın.

Yumurtaları ekleyin ve bir çatalla birlikte orta düşük ateşte hafifçe hareket ettirerek pişirmeye devam edin. 2 dakikanın sonunda domatesleri, peynirleri de ekleyin ve 2 dakika daha pişirmeye devam edin. Pizza gibi dilimleyin ve bu şekilde servis edin.

BİR DE NEFİS VİDEOLU TARİFİMİZ VAR: PEYNİR ŞÖLENİ

Etiketler: kahvaltı , kahvaltılık tarifler , Yemek tarifleri , kolay yemek tarifleri
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri