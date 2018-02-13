Uzun bir gecenin sabahına güneş gibi doğacak 2 kolay kahvaltılık tarif

KAHVALTILIK MUFFIN

Malzemeler

2 büyük yumurta, 150 mililitre az yağlı yoğurt, 50 mililitre sıvı yağ - 100 gram elma püresi, 1 adet olgunlaşmış muzun püresi, 4 çorba kaşığı berrak bal, 1 çay kaşığı vanilya ekstraktı, 200 gram kepek unu, 50 gram yulaf, 1½ tatlı kaşığı kabartma tozu, 1½ tatlı kaşığı karbonat, 1½ çay kaşığı tarçın, 100 gram yaban mersini, 2 yemek kaşığı karışık tohum (Biz kabak, ayçiçeği ve keten tohumu kullandık).

Hazırlanışı

Fırını 180 dereceye ayarlayın. 12 delikli kek kalıbını yağlayın. Bir kapta; yoğurdu, yağı, yumurtayı, elma püresini, muzu, balı ve vanilyayı karıştırın. Tohumlar hariç tüm malzemeleri büyük bir kapta bir araya getirip bir tutam tuz ekleyip iyice karıştırın.

Tüm sıvı malzemeleri de ekleyip iyice kıvamlı bir hamur elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Homojen bir karışım elde ettiğinizde bu karışımları muffin kalıplarına bölüştürün. Keklerinizin üzerine yulaf ve tohumları serpiştirin. 25-30 dakika boyunca altın rengini alana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Bu lezzetli muffinleri 3 güne kadar kapalı bir kutuda muhafaza edebilirsiniz.

TAVADA İNGİLİZ KAHVALTISI

Malzemeler

4 dilim sosis, 4 dilim pastırma, 140 gram düğme mantar, 6 yumurta, 8 kiraz domates, rendelenmiş peynir (isteğe bağlı), 1 çorba kaşığı kıyılmış frenk soğanı.

Hazırlanışı

Tavanın altını yüksek ateşte ısıtın ve sosislerinizi ekleyip 3 dakika boyunca kızartın. Üzerine pastırmaları ilave edin ve gevrekleşinceye kadar yaklaşık 5 dakika daha döndürün. Mantarları da ekleyin ve 3-5 dakika daha pişirmeye devam edin. Tüm malzemeleri eşit bir şekilde tavaya yayın.

Yumurtaları ekleyin ve bir çatalla birlikte orta düşük ateşte hafifçe hareket ettirerek pişirmeye devam edin. 2 dakikanın sonunda domatesleri, peynirleri de ekleyin ve 2 dakika daha pişirmeye devam edin. Pizza gibi dilimleyin ve bu şekilde servis edin.

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