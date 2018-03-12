Türkiye’nin dört bir yanından 4 lezzetli tarif

DOĞU ANADOLU’DAN CİĞER KÖFTESİ

Malzemeler

1 kilo ciğer, 2 soğan, 1 yeşil biber, 1 bardak kuru reyhan, 5 artı çeyrek bardak köftelik bulgur, 1 buçuk bardak su, tuz, karabiber, yarım demet maydanoz. Servis için 1 çay bardağı zeytinyağı, kırmızı pul biber.

Hazırlanışı

Ciğeri iyice doğrayıp kıyma haline getirin. Daha sonra soğan ve biberinizi de aynı şekilde kıyın. Üzerine tuzu, karabiberi ve reyhanınızı da ekleyin. İçine bulguru da ekledikten sonra iyice karıştırın. Karıştırırken içine azar azar su ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Daha sonra bulgurunuzdan avuç içi kadar parçalar koparıp yuvarlayın ve sonra da elinizle bastırarak köfteler hazırlayın.

Büyük bir tencereye su koyun ve içine tuz atıp suyu kaynatın. Daha sonra bu köfteleri bu suya atın ve haşlayın. Birbirine yapışmaması için arada karıştırmayı unutmayın. Piştikten sonra köfteleri süzgeçle alın. Başka bir tavada zeytinyağını kızdırın ve içine kırmızı pul biber ekleyip karıştırın. Kızmış kırmızı pul biberi köftelerin üzerinde gezdirin. Üzerine de kıydığınız maydanozu dolaştırın ve bu şekilde servis edin.

EGE’DEN ŞEVKETİBOSTAN

Malzemeler

500 gram ayıklanmış şevketibostan, yarım limon suyu, 2 bardak soğuk su, 200 gram kuşbaşı kuzu eti, 15 arpacık soğan, 4 kaşık zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 buçuk bardak sıcak su. Terbiye için 1 tatlı kaşığı un, yarım limonun suyu.

Hazırlanışı

Yarım limon suyunu soğuk suya dökün ve ayıkladığınız ve doğradığınız şevketibostanlarınızı bu suya atın. Başka bir yerde kuzu etini zeytinyağıyla birlikte et suyunu verene kadar sonra da çekene kadar pişirin. Üzerine soyduğunuz arpacık soğanlarını ekleyin ve biraz da bu şekilde pişirin. Daha sonra sıcak suyu ekleyerek bir süre bu şekilde pişmeye bırakın.

Terbiyesini hazırlamak için bir kâseye unu ve limon suyunu koyup karıştırın ve yemeğin suyundan da bir kaşık ekleyin. Daha sonra bu karışımı yemeğe ekleyin ve bu şekilde 25-30 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra tuz ve karabiberini ekleyin ve bir taşım karıştırıp ocağı söndürün.

KARADENİZ’DEN SİMİT TİRİDİ

Malzemeler

5 adet susamsız simit, 100 gram tereyağı, 250 gram kıyma, et suyu, maydanoz, sarımsak, yoğurt.

Hazırlanışı

Simitlerinizi elinizle küçük parçalara bölün ve ufalayın. Et suyunuzu bir tencerede ısıtın ve bu ufaladığınız simitleri et suyuna atın. Başka bir yerde kıymanızı kavurun. Önce tabaklara simitlerden koyun ve üstüne de kavurduğunuz kıymadan ilave edin. Başka bir yerde sarımsaklı yoğurt hazırlayın ve bu sarımsaklı yoğurdu da üstünde gezdirin. En üstüne ise kızdırdığınız yağı dolaştırıp kıyılmış maydanozu da ekleyip servis edin.

AKDENİZ’DEN SÖĞÜRME

Malzemeler

2 adet bostan patlıcanı, 1 adet soğan, 2 adet domates, 2 adet sivri biber, 1 adet salçalık kırmızı biber, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, tuz, 2 adet kesmeşeker, kıyılmış maydanoz, kırmızı pul biber.

Hazırlanışı

Patlıcanları yıkadıktan sonra iyice kurulayın ve ocakta közleyin. Közlendikten sonra kabuklarını soyup, dilimleyin. Soğanlarınızı küp küp doğrayıp zeytinyağında hafifçe renk alana kadar çevirin. Üzerine yine küp küp doğradığınız domatesleri ekleyip çevirmeye devam edin. Kırmızı biberinizin içini boşaltın ve uzunlamasına ince ince doğrayın. Daha sonra bu biberleri tencereye ekleyip karıştırmaya devam edin. Üzerine patlıcanlarınızı, tuzu, şekeri ve kıydığınız sarımsakları ekleyin ve içine bir çay bardağı suyu koyup karıştırın. Suyunu çektiğinde ocaktan alın ve servis ederken üzerine kıyılmış maydanoz ekleyin.

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