 Tay mutfağıyla tanışmanızı sağlayacak 2 tarif

PAD THAI
Malzemeler
1 kâse pirinç makarnası, yarım çay kaşığı soya filizi, 1 yaprak beyaz lahana, yarım çay kaşığı şeker, 3 tatlı kaşığı dövülmüş yer fıstığı, 2 taze soğan, 4 kaşık sıvı yağ, yarım çay kaşığı pul biber, 1 kaşık pirinç sirkesi.
Hazırlanışı
Bir tencerenin içine su doldurun ve suyu kaynatın. İçine pirinç makarnasını atın ve diriliğini çok kaybetmeyecek şekilde haşlayın.
Vok tavada yağı kızdırın. Daha sonra haşladığınız pirinç makarnasını tavaya dökün ve üzerine şekeri ilave edip tavada çevirin. Üzerine soya filizini ve kıydığınız lahanayı ekleyin ve çevirmeye devam edin. Koyduğunuz tüm malzemelerin diri kalmasına dikkat edin.
Üzerine yer fıstığını, pirinç sirkesini ve pul biberi ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak iri iri kıydığınız soğanı ekleyin ve karıştırın. Tüm malzemenin üstüne bir yumurta kırın ve karıştırmaya devam edin. Sıcak sıcak servis edin.
PİRİNÇLİ BALIK LOKMA
Malzemeler
200 gram kokulu pirinç, 1 paket krema, 70 gram tost ekmeği, 500 gram uskumru filetosu, 3-4 parçaya bölünmüş sardalye filetosu, 1 yumurta, biraz limon suyu ve kabuğu, 1 çay kaşığı tereyağı, 1 arpacık soğan, 1,5 paket balık bulyon, 1 buçuk paket krema, 1 demet kişniş, tuz, karabiber.
Hazırlanışı
Bir tencereye su koyun ve ısıtın. Ilık bir hal aldığında pirinçlerinizi içine atın ve bir saat kadar bekletip pirinçlerin yumuşamasını sağlayın. Yumuşadıktan sonra suyunu süzdürün.
Tost ekmeklerinizin kenarlarını kesin ve ısıttığınız kremanın içine atıp iyice yumuşatın. Daha sonra içine uskumru ve sardalye filetolarını atıp iyice karıştırıp püre haline getirin. İçine yumurtanızı, limon suyunu ve kabuklarını ve baharatları ekleyip karıştırmaya devam edin.
Daha sonra bu karışımdan ufak toplar hazırlayın ve bu topları yumuşattığınız pirince bulayın. Bu topları delikli pişirme kabına koyup fırına atın ve buharlanarak pişirin.
Sosu için, arpacık soğanlarınızı tereyağında çevirin ve üzerine balık bulyonu ekleyip kaynatın. İçine kremayı da döküp bir kez daha kaynamasını bekleyin. 10 dakika kadar kaynadıktan sonra kişnişi de koyup pürenizi elde edin. Son olarak baharatlarınızı ilave edin. Balık toplarınızla birlikte servis edin.
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