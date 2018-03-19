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Tay mutfağıyla tanışmanızı sağlayacak 2 tarif

Tayland mutfağı lezzet olarak bizim çok kolay kabul edebildiğimiz bir mutfak. Belki de bizim de pirinci çok sevmemizden kaynaklanıyordur. Eğer hala denemediyseniz iki kolay ve güzel tarif sizin için hemen aşağıda.

Hürriyet Haber
19.03.2018 - 11:02 | Son Güncelleme :

PAD THAI

Malzemeler

1 kâse pirinç makarnası, yarım çay kaşığı soya filizi, 1 yaprak beyaz lahana, yarım çay kaşığı şeker, 3 tatlı kaşığı dövülmüş yer fıstığı, 2 taze soğan, 4 kaşık sıvı yağ, yarım çay kaşığı pul biber, 1 kaşık pirinç sirkesi.

Hazırlanışı

Bir tencerenin içine su doldurun ve suyu kaynatın. İçine pirinç makarnasını atın ve diriliğini çok kaybetmeyecek şekilde haşlayın.

Vok tavada yağı kızdırın. Daha sonra haşladığınız pirinç makarnasını tavaya dökün ve üzerine şekeri ilave edip tavada çevirin. Üzerine soya filizini ve kıydığınız lahanayı ekleyin ve çevirmeye devam edin. Koyduğunuz tüm malzemelerin diri kalmasına dikkat edin.

Üzerine yer fıstığını, pirinç sirkesini ve pul biberi ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak iri iri kıydığınız soğanı ekleyin ve karıştırın. Tüm malzemenin üstüne bir yumurta kırın ve karıştırmaya devam edin. Sıcak sıcak servis edin.

 Tay mutfağıyla tanışmanızı sağlayacak 2 tarif

PİRİNÇLİ BALIK LOKMA

Malzemeler

200 gram kokulu pirinç, 1 paket krema, 70 gram tost ekmeği, 500 gram uskumru filetosu, 3-4 parçaya bölünmüş sardalye filetosu, 1 yumurta, biraz limon suyu ve kabuğu, 1 çay kaşığı tereyağı, 1 arpacık soğan, 1,5 paket balık bulyon, 1 buçuk paket krema, 1 demet kişniş, tuz, karabiber.

Hazırlanışı

Bir tencereye su koyun ve ısıtın. Ilık bir hal aldığında pirinçlerinizi içine atın ve bir saat kadar bekletip pirinçlerin yumuşamasını sağlayın. Yumuşadıktan sonra suyunu süzdürün.

Tost ekmeklerinizin kenarlarını kesin ve ısıttığınız kremanın içine atıp iyice yumuşatın. Daha sonra içine uskumru ve sardalye filetolarını atıp iyice karıştırıp püre haline getirin. İçine yumurtanızı, limon suyunu ve kabuklarını ve baharatları ekleyip karıştırmaya devam edin.

Daha sonra bu karışımdan ufak toplar hazırlayın ve bu topları yumuşattığınız pirince bulayın. Bu topları delikli pişirme kabına koyup fırına atın ve buharlanarak pişirin.

Sosu için, arpacık soğanlarınızı tereyağında çevirin ve üzerine balık bulyonu ekleyip kaynatın. İçine kremayı da döküp bir kez daha kaynamasını bekleyin. 10 dakika kadar kaynadıktan sonra kişnişi de koyup pürenizi elde edin. Son olarak baharatlarınızı ilave edin. Balık toplarınızla birlikte servis edin.

ASYA MUTFAĞINDAN BİR DE SALATA TARİFİMİZ VAR

Kişnişli, avokadolu karides salatası - Yamii!
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Etiketler: tayland mutfağı , Yemek Tarifleri , Dünya mutfağı
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