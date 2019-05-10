Tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli tavuk göğsü tarifi
Ramazan ayının gelmesi ile mideyi yormayan sütlü tatlılara olan ilgi de arttı. Özellikle ev hanımları hem pratik hem de lezzetli tatlı tariflerini internette araştırmaya başladı. Bu tatlılardan biri olan ve damakta bıraktığı lezzet ile iftar sofralarından eksik olmayan tavuk göğsü tatlısı tarifi de sıkça merak ediliyor. Peki, tavuk göğsü tatlısı nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli tavuk göğsü tarifi...
Türk mutfağının en benzersiz tatlarından olan tavuk göğsü, içinde incecik tavuk lifleriyle enfes bir tatlı olarak özellikle ev hanımlarının kurtarıcı tarifleri arasında yer alıyor. Peki, lezzetli tavuk göğsü nasıl hazırlanır? İşte, iftar softarları için hazırlanışı kolay tavuk göğsü tarifi...
GERÇEK TAVUK GÖĞSÜ NASIL YAPILIR?
Öncelikle gerçek tavuk göğsüyle işe başlayalım. Gerçek tavuk göğsü için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 litre süt
2 kaşık pirinç unu
2 kaşık buğday nişastası
1 bardak şeker
1 adet tavuğun göğsü
2 adet damla sakızı
1 kaşık tereyağı
1 paket vanilya
Öncelikle tavuğun göğsünü haşlayın. Suyunu ayırın. Eti soğuduktan sonra çatalın ucuyla didikleyerek lif lif olacak şekilde parçalayın. Bir kase suyun içine koyun. Suyunu sık sık değiştirerek hem tavuğun kokusunun çıkmasını hem de etlerin iyice yumuşayıp erimesini sağlayın.
Bu esnada tatlıyı pişirmeye başlayın. Pirinç unu, nişasta, şeker, vanilya ve damla sakızını bir tencerede karıştırın. İçine sütü de ekleyip çırpın. Ocağa alıp karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirin. Pişince altını kapatıp mikserle 5 dakika daha çırpın.
Tavukların suyunu süzüp iyice sıkın. Muhallebiye ekleyip karıştırın. Karışımı bir tepsiye döküp soğumasını bekleyin. Ardından dilimleyip tarçınla servis edebilirsiniz.
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