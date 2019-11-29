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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gurme
29.11.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Taş ekmeği (tarifi) nasıl yapılır? Taş ekmeği içi gerekli malzemeler neler?

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Taş ekmeği (tarifi) nasıl yapılır? Taş ekmeği içi gerekli malzemeler neler?

Taş ekmeği, Elazığ’ın yöresel lezzetlerinden biri. Yapımı oldukça pratik ve kolay olan taş ekmeği, şerbetli bir tatlı. İncecik pişmiş hamurlar, dövülerek toz haline getirilen ceviz veya fındıkla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, taş ekmeği nasıl yapılır?

Taş ekmeği ya da taş ekmek tatlısı, gerek yapılışı gerekse görüntüsüyle krepi andırıyor. Sizler de oldukça kolay ve pratik bir tatlı olan taş ekmeği evdeki temel birkaç malzemeyle kolayca yapabilirsiniz. Peki, taş ekmeği nasıl yapılır? İşte, adım adım taş ekmeği tarifi

Taş Ekmeği Tatlısı Malzemeleri Nelerdir?

Hamur Ekmeği için:

3 adet yumurta
2 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Alabildiği kadar un

Şerbeti için:

4 su bardağı tozşeker
3 su bardağı su
Üzeri için:
100 gram tereyağı
1 kase ceviz içi

Taş Ekmeği Tatlısı Nasıl Yapılır?

Hamuru için:

Çukur bir kabın içerisine yumurtalar kırılır ve tuz ilave edilerek iyice çırpılır.
Üzerine süt katılır ve karıştırılır.
Ilık su ile maya eritilir o da karışıma katılır ve üzerine alabildiği kadar un ekleyerek akıcı bir kıvamda hamur elde edilir.
Ardından mayalanmaya bırakılır. İyice mayalanan hamur kabarır.
Bir parça pamuklu bez ahşap ıspatulaya sarılır yağa batırılır.
Ekmeklerin pişeceği sacın üzerine sürülür.
Yağlanan sac üzerine bir kepçe mayalanan hamur dökülür ve kepçe ile sıvazlanarak incecik yufka gibi serilir.
Kızaran hamur ekmek pişirme tahtasıyla çevrilerek, iki tarafı iyice kızartılır.
Şerbeti için:
Tencereye 4 su bardağı toz şekeri ilave edilir.
Üzerine 3 su bardağı su eklenerek 15 dakika kaynatılıp bir şerbet elde edilir.
Hazırladığımız taş ekmekler şerbete batırılıp çıkartılır.
Üzerine tereyağı sürüp ceviz serperek tepsiye kat kat serilir ve ardından kesilip kalan şerbet üzerine dökülerek servis yapılır.

NOT: Ekmekler teflon tavada aynı işlemle pişirilir.

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