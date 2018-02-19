Suya doymanızı sağlayacak 2 detoks suyu tarifi

TATLIDAN UZAKLAŞTIRAN DETOKS SUYU
Tatlı isteğini bastırmanın en iyi yolu tarçındır, bunu biliyoruz. O halde tarçını bir detoks suyunda kullanıp hem güzel bir su elde edip hem de tatlı isteğimizi bastırabiliriz. Oda sıcaklığında bir suyla hazırlayabileceğiniz bu detoks suyuyla su içmek harika olacak.
Malzemeler
Oda sıcaklığında1 litre su, 1 çubuk tarçın, 1 küçük boy portakal.
Hazırlanışı
Portakalınızı kabuklarıyla birlikte kullanacaksınız. Bu nedenle özellikle dış kabuğunu çok iyi temizlemeniz gerekiyor. Portakalı iyice temizledikten sonra dilimlere ayırın. Daha sonra oda sıcaklığındaki 1 litre suya bu portakal dilimlerini atın. Üzerine bir çubuk tarçını ekleyin. Şişenizin kapağını kapattıktan sonra bir gece veya en az 5 saat kadar dinlendirin. Gün içinde detoks suyunuzu bitirmeye özen gösterin. Tatlı isteğinizin ne kadar azaldığına inanamayacaksınız.
YAĞ DÜŞMANI DETOKS SUYU
Bir detokstan diğer beklentimiz ise şüphesiz yağlarımızı yakmasıdır. Neyse ki çok şey beklemiyoruz. Bol su içmek zaten doğal olarak vücudun su tutmasını engelleyen ve yağ yakımını hızlandıran bir süreçtir. Üzerine bir de buna yardımcı olacak malzemeleri ekleyerek gerçek bir yağ düşmanı detoks suyu elde edebiliriz. Yapmanız gereken tek şey süreç boyunca her gün taze bir detoks suyu hazırlamak ve düzenli olarak tüketmek.
Malzemeler:
Oda sıcaklığında 1 litre su, 1 küçük boy salatalık, 1 küçük boy limon, bir avuç taze nane yaprağı.
Hazırlanışı
Limon ve salatalıkları kabuklarıyla birlikte kullanacağımızdan iyice temizleyin. Daha sonra güzelce dilimleyin. Oda sıcaklığınızdaki suyun içine bu dilimleri atın ve üzerine nane yapraklarını da ekleyin. Suyunuzun ağzını kapatıp bir gece ya da en az 5 saat boyunca beklemeye bırakın. Bu suyu gün içerisinde tüketin ve her gün tazesini hazırlayın.
KİLO VERMENİZİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR DE SMOOTHIE TARİFİMİZ VAR
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün