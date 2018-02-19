Suya doymanızı sağlayacak 2 detoks suyu tarifi

TATLIDAN UZAKLAŞTIRAN DETOKS SUYU

Tatlı isteğini bastırmanın en iyi yolu tarçındır, bunu biliyoruz. O halde tarçını bir detoks suyunda kullanıp hem güzel bir su elde edip hem de tatlı isteğimizi bastırabiliriz. Oda sıcaklığında bir suyla hazırlayabileceğiniz bu detoks suyuyla su içmek harika olacak.

Malzemeler

Oda sıcaklığında1 litre su, 1 çubuk tarçın, 1 küçük boy portakal.

Hazırlanışı

Portakalınızı kabuklarıyla birlikte kullanacaksınız. Bu nedenle özellikle dış kabuğunu çok iyi temizlemeniz gerekiyor. Portakalı iyice temizledikten sonra dilimlere ayırın. Daha sonra oda sıcaklığındaki 1 litre suya bu portakal dilimlerini atın. Üzerine bir çubuk tarçını ekleyin. Şişenizin kapağını kapattıktan sonra bir gece veya en az 5 saat kadar dinlendirin. Gün içinde detoks suyunuzu bitirmeye özen gösterin. Tatlı isteğinizin ne kadar azaldığına inanamayacaksınız.

YAĞ DÜŞMANI DETOKS SUYU

Bir detokstan diğer beklentimiz ise şüphesiz yağlarımızı yakmasıdır. Neyse ki çok şey beklemiyoruz. Bol su içmek zaten doğal olarak vücudun su tutmasını engelleyen ve yağ yakımını hızlandıran bir süreçtir. Üzerine bir de buna yardımcı olacak malzemeleri ekleyerek gerçek bir yağ düşmanı detoks suyu elde edebiliriz. Yapmanız gereken tek şey süreç boyunca her gün taze bir detoks suyu hazırlamak ve düzenli olarak tüketmek.

Malzemeler:

Oda sıcaklığında 1 litre su, 1 küçük boy salatalık, 1 küçük boy limon, bir avuç taze nane yaprağı.

Hazırlanışı

Limon ve salatalıkları kabuklarıyla birlikte kullanacağımızdan iyice temizleyin. Daha sonra güzelce dilimleyin. Oda sıcaklığınızdaki suyun içine bu dilimleri atın ve üzerine nane yapraklarını da ekleyin. Suyunuzun ağzını kapatıp bir gece ya da en az 5 saat boyunca beklemeye bırakın. Bu suyu gün içerisinde tüketin ve her gün tazesini hazırlayın.

KİLO VERMENİZİ KOLAYLAŞTIRACAK BİR DE SMOOTHIE TARİFİMİZ VAR