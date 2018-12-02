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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gurme
02.12.2018 - 20:36, Son Güncelleme:

Su böreği nasıl yapılır? İşte su böreği yapılışı ve tarifi

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Su böreği nasıl yapılır? İşte su böreği yapılışı ve tarifi

Su böreği nasıl yapılır sorusunun yanıtı evinde misafir ağırlayacak vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Çayla beraber sofralara lezzet katan su böreği oldukça lezzetli fakat yapılışı biraz zahmetli bir yemektir. Peki, su böreği nasıl yapılır? İşte su böreği yapılışı ve tarifi.

İsmini yapılış şeklinden alan su böreği, büyük küçük herkesin severek tükettiği bir lezzet olsa da zahmetinden dolayı hazır olarak alınıyor. Kolay su böreği tarifiyle bu enfes börek çeşidini evinizde kolayca yapabilir, bayramlarda veya beş çaylarında misafirlerine ikram edebilirsiniz. Haşlanmış yufka katmanları arasına su böreğinin çeşidine göre kıyma veya beyaz peynir harcı serpiştirilir, üzerine sürülen yumurta sarısıyla fırına verilir.

Hamuru için

• 1 kg un (böreklik unu tercih edin)
• 7 adet yumurta
• 2 tatlı kaşığı tuz
• 10 yemek kaşığı katı tereyağı

İç harcı için

• 1 kalıp orta yağlı beyaz peynir (yaklaşık 600 gr)
• 2 demet maydanoz

İç harcını hazırlamak için, Peynir ve ince kıyılmış maydanozu derin bir kapta karıştırıp, kenarda bekletin

Hamuru hazırlamak için; Unu derin bir kaba aktarıp ortasını havuz gibi açın. Üzerine tuzu serpiştirip yumurtaları kırdıktan sonra, çok az miktarda da(yaklaşık 1 türk kahvesi fincanı) su ekleyerek sert bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerini örterek 30 dakika kadar dinlendirin.

Büyükçe bir tencereye 7-8 su bardağı su aktarın. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz atıp kaynamaya bırakın. Başka bir büyük kaba da 7-8 bardak soğuk su koyup kenarda bekletin.

Tereyağını bir tavada eritip 2 yemek kaşığı kadarıyla 40-50 santim çapındaki bakır ya da teflon tepsiyi yağlayın.• Hamuru 9 eşit parçaya bölün. Parçalardan birini 40-50 santim çapında bir yufka elde edecek şekilde açıp tepsiye yayın. Yufkanın her tarafına erimiş yağ gezdirin.• Hamur parçalarından üçünü daha açıp ortalarından ikiye bölün. Yufka parçalarını tek tek kaynayan suyun içinde 1 dakika kadar kaynatıp çıkarın. Hemen soğuk suya batırıp çıkarın. Ters çevrilmiş kevgirin üzerine serip suyunun akmasını sağlayın.

Yufkaları tepsiye serip aralarına ılık haldeki yağdan gezdirin. Beşinci yufkayı haşlamadan tepsiye yayıp üzerine peynirli harcı her tarafına eşit şekilde dağılacak şekilde yayın.

Hamurun üç parçasını daha aynı büyüklükte açıp haşladıktan sonra süzün. Peynirli harcın üzerine, aralarına yağ gezdirerek tek tek yayın.

Açtığınız son yufkayı da haşlamadan en üste yayıp kalan yağı üzerinde gezdirip kenarlarından aktarın.

Böreği ocağın üzerinde, kısık ateşte çevire çevir pişirin. Bir tepsi yardımıyla ters çevirip altını da pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servise sunun.

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