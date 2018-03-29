Soğuk akşamlara özel 2 eğlenceli tarif
Soğuk günlerde sıcak yemekler yemeyi hepimiz çok severiz. Çorbadan ete bize enerji verecek herhangi bir tarif hepimiz için bulunmaz bir nimettir. İşte böyle soğuk geceleri güzel yemeklerle süslemenize yardımcı olacak 2 eğlenceli kış yemeği tarifi…
ERİŞTELİ TAVUK ÇORBASI
Malzemeler
900 mililitre tavuk veya sebze suyu, 1 kemiksiz, derisiz tavuk göğsü (yaklaşık 175 gram), 1 çay kaşığı doğranmış taze kök zencefil, 1 adet ince doğranmış sarımsak, 50 gram erişte, 2 yemek kaşığı tatlı mısır, 2-3 adet ince dilimlenmiş mantar, 2 adet doğranmış soğan, 2 çay kaşığı soya sosu, nane veya fesleğen yaprakları.
Hazırlanışı
Sebze bulyon suyunu bir tavaya dökün ve tavuğu, zencefili ve sarımsağı ekleyin. Kaynatın ve daha sonra altını kısıp, yarım kapakla 20 dakika daha kaynamasını sağlayın. Tavuk yumuşadıktan sonra tavuğu çıkarın ve bir çatal yardımıyla parçalara ayırın.
Erişte, mısır, mantar, yarım soğan ve soya sosuyla tavuk suyunu karıştırın ve makarnalar yumuşayıncaya kadar 2-3 dakika kaynatın. Tüm malzemeleri karıştırın ve üzerine kalan soğanları, otları ve biber parçalarını ekleyin. Servis sırasında ekstra soya sosu ekleyebilirsiniz.
KIZARMIŞ KIŞ SEBZELİ KİNOA
Malzemeler
200 gram kinoa, 5 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş ince kıyılmış sarımsak, 3 adet ince çubuklar halinde kesilmiş havuç, 300 gram dilimlenmiş pırasa, 300 gram brokoli, 100 gram süzülmüş ve doğranmış kuru domates, 200 mililitre sebze bulyon suyu, 2 tatlı kaşığı domates salçası, 1 limon suyu.
Malzemeler
Kinoayı paketindeki talimatlara göre pişirin. Bir wok’ta ya da büyük tavaya 3 çorba kaşığı zeytinyağını alın ve sarımsağı ilave edip bir dakika boyunca çevirin. İçine havucu, pırasayı ve brokoliyi ilave edip 2 dakika daha pişirin.
Domatesleri ve salçayı da sebze suyuyla birlikte tavaya ekleyin. Üzerini örtüp 3 dakika kadar pişirin. Kinoayı içine boşaltın ve kalan yağı ve limon suyunu ilave edin. Çorbanızı tabaklara pay edin ve sebzeleri eşit bölmeye dikkat edin.
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