Soğuk akşamlara özel 2 eğlenceli tarif

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gurme
Kaynak: Doğan Burda
29.03.2018 - 17:01, Son Güncelleme:

Soğuk akşamlara özel 2 eğlenceli tarif

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Soğuk akşamlara özel 2 eğlenceli tarif

Soğuk günlerde sıcak yemekler yemeyi hepimiz çok severiz. Çorbadan ete bize enerji verecek herhangi bir tarif hepimiz için bulunmaz bir nimettir. İşte böyle soğuk geceleri güzel yemeklerle süslemenize yardımcı olacak 2 eğlenceli kış yemeği tarifi…

ERİŞTELİ TAVUK ÇORBASI

Malzemeler

900 mililitre tavuk veya sebze suyu, 1 kemiksiz, derisiz tavuk göğsü (yaklaşık 175 gram), 1 çay kaşığı doğranmış taze kök zencefil, 1 adet ince doğranmış sarımsak, 50 gram erişte, 2 yemek kaşığı tatlı mısır, 2-3 adet ince dilimlenmiş mantar, 2 adet doğranmış soğan, 2 çay kaşığı soya sosu, nane veya fesleğen yaprakları.

Hazırlanışı

Sebze bulyon suyunu bir tavaya dökün ve tavuğu, zencefili ve sarımsağı ekleyin. Kaynatın ve daha sonra altını kısıp, yarım kapakla 20 dakika daha kaynamasını sağlayın. Tavuk yumuşadıktan sonra tavuğu çıkarın ve bir çatal yardımıyla parçalara ayırın.

Erişte, mısır, mantar, yarım soğan ve soya sosuyla tavuk suyunu karıştırın ve makarnalar yumuşayıncaya kadar 2-3 dakika kaynatın. Tüm malzemeleri karıştırın ve üzerine kalan soğanları, otları ve biber parçalarını ekleyin. Servis sırasında ekstra soya sosu ekleyebilirsiniz.

Soğuk akşamlara özel 2 eğlenceli tarif

KIZARMIŞ KIŞ SEBZELİ KİNOA

Malzemeler

200 gram kinoa, 5 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş ince kıyılmış sarımsak, 3 adet ince çubuklar halinde kesilmiş havuç, 300 gram dilimlenmiş pırasa, 300 gram brokoli, 100 gram süzülmüş ve doğranmış kuru domates, 200 mililitre sebze bulyon suyu, 2 tatlı kaşığı domates salçası, 1 limon suyu.

Malzemeler

Kinoayı paketindeki talimatlara göre pişirin. Bir wok’ta ya da büyük tavaya 3 çorba kaşığı zeytinyağını alın ve sarımsağı ilave edip bir dakika boyunca çevirin. İçine havucu, pırasayı ve brokoliyi ilave edip 2 dakika daha pişirin.

Domatesleri ve salçayı da sebze suyuyla birlikte tavaya ekleyin. Üzerini örtüp 3 dakika kadar pişirin. Kinoayı içine boşaltın ve kalan yağı ve limon suyunu ilave edin. Çorbanızı tabaklara pay edin ve sebzeleri eşit bölmeye dikkat edin.

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