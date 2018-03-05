Sizi Japon mutfağına götürecek 2 tarif

SOMON FÜMELİ VE AVOKADOLU SUŞİ

Malzemeler

300 gram suşi pilavı, 2 çorba kaşığı pirinç veya beyaz şarap sirkesi, 1 çorba kaşığı şeker, 1 büyük avokado, ½ limonun suyu, 4 yaprak nori yosun, 4 büyük dilim somon füme, 1 demet Frenk soğanı, tatlı soya sosu.

Hazırlanışı

Pirinci 600 mililitre su ile küçük bir tavaya koyun. Pirinç suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Sirke ve şekeri karıştırın ve serpin. Avokadonun kabuğunu soyun ve bir kapta üzerine limon suyunu sıkıp parçaları bu şekilde muhafaza edin. Pirinci yosunların üzerine bölün ve üst ve alt kısmında 1 santimetrelik bir sınır bırakarak eşit olarak yayın. Somonu pirincin üzerine koyun ve ardından peynirleri de avokadoları tam merkeze koyun. Yosunun alt kenarını dolgunun üzerine katlayın ve daha sonra sıkıca sarın. Ruloyu kapatmak için üst sınırı biraz su ile nemlendirin. 4 ruloya da aynısını tekrarlayın. Bu aşamada ruloları servis yapıncaya kadar soğutabilirsiniz. Bir bıçakla her ruloyu 8 parçaya ayırın ve tatlı soya sosuyla birlikte servis edin.

KARNABAHAR TEMPURA

Malzemeler

1 orta boy karnabahar, 100 gram un, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı bitkisel yağ.

Hazırlanışı

Karnabaharı kaynar suda 2 dakika pişirin. Bir süzgeçte suyu süzün ve soğuk suyun altına tutup kenara koyun. Unu bir tutam tuzla büyük bir kaba koyun. Yumurta sarısı ve 175 mililitre buzlu suyu birlikte çırpın ve yağla unu içine atın. Ayrıca temiz bir kapta yumurta aklarını sertleşene kadar çırpın. Yağı derin bir fritözde ısıtın ve 190 dereceye kadar çıkarın. Karışımla karnabaharın bir kısmını kaplayın ve kızarmış yağa bu karnabaharları atın. 2-3 dakika kızarttıktan sonra çıkarıp bir peçete üzerine alın. Tüm karnabaharları bu şekilde kızartıp, mayonez ile servis edin.

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