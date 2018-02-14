Size aşçılık konusunda seviye atlatacak 2 tarif

KIYMALI POĞAÇA
Malzemeler
1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 paket maya, 2 yumurta, 6 bardak un. İçi için 200 gram kıyma, 1 soğan, tuz, karabiber, sıvı yağ. Üstü için yumurta sarısı.
Hazırlanışı
Ilık suyu ve sütü bir kaba dökün. Üzerine mayayı ve toz şekeri döküp karıştırın ve üzerini streç filmle kapatıp üstünün köpüklenmesini bekleyin. Yumurta aklarını, sıvı yağı ve tuzu ekleyin ve üstünü yine streç filmle kaplayıp mayalanması için 1 saat kadar bekleyin.
Kıymalı iç harcı hazırlamak için soğanları ince ince doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Üstüne kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın ve altını kapatın. Mayaladığınız hamurdan küçük parçalar alın ve elinizle açıp bu harçtan içine koyup kapatın. Yağlı fırın kâğıdı serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Hamurun birleşim yerlerinin alta gelmesine dikkat edin.
Hamurların üstüne birer kesik atıp yumurta sarısı sürün. Yarım saat kadar beklettikten sonra 200 derecede ısıttığınız fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak poğaçalarınızın üzerine bir bez örtüp soğumaya bırakın.
ELMA SOSLU ANTRİKOT
Malzemeler
750 gram antrikot, 1 yemek kaşığı hardal, birkaç dal biberiye, taze kekik - 1 chili biber, 2-3 adet ceviz, 2 elma, 2 kaşık sirke, 1 çay kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kuş üzümü.
Hazırlanışı
Dilimlenmiş antrikotlarınızı bir çanağa serin. Başka bir kapta zeytinyağı, hardal, karabiber ve tuzu karıştırıp bu etlerin üzerine dökün ve bu şekilde marine edin.
Elmaları doğrayın ve erittiğiniz tereyağının içine atıp sirke, şeker ve chili biberleri ilave edin. Üstüne biraz sıcak su ekleyerek malzemelerin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra tüm bu malzemeleri bir blender yardımıyla karıştırın. İçine tarçın, ceviz ve üzüm de ekleyin.
Marine etinizi ızgarada pişirin ve bu sosla birlikte sıcak sıcak servis edin.
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