 Sevgililer Günü kutlamanızı çok havalı bir hale getirecek 2 kokteyl tarifi

SALATALIK, NANE VE KAVUNLU PUNCH

Malzemeler

1 soyulmuş ve küçük parçalar halinde doğranmış büyük salatalık, yarım demet nane, 500 mililitre votka suyu, 6 lime limon, 200 gram şeker, 1-2 küçük kavun, 1 litre soğutulmuş maden suyu.

Hazırlanışı

Salatalık ve nanenin yarısını büyük bir kaba koyun ve üzerine votkayı dökün. Buzdolabına koyun ve en az 24 saat dik bir şekilde bekletin. Haftada bir kaç kez bu karışımı karıştırın. Bir haftanın sonunda iyi bir elekten geçirin.

Votka limon suyu ve şekeri büyük bir kaba dökün ve iyice karıştırın.

Bu karışımları içini boşalttığınız küçük kavunların içine doldurun ve buzdolabında 30 ila 60 dakika kadar dik bir şekilde bekletin. Daha sonra içine soda dökün ve ekstra küçük limon dilimler ekleyip, naneyle servis edin.

ESPRESSO MARTINI

Malzemeler

Şeker şurubu için 100 gram esmer şeker. Kokteyl için buz, 100 mililitre votka, 50 mililitre taze demlenmiş espresso kahve, 50 mililitre kahve likörü, 4 kahve çekirdeği (isteğe bağlı).

Hazırlanışı

Şeker şurubunu yaparak başlayın. Şekeri 50 mililitre suya döküp bir kap içerisinde orta ateşte iyice kaynatın. Altını kapatın ve karışımın soğumasına izin verin.

Buzdolabına soğuması için 2 martini bardağı koyun.

Şeker şurubu soğuduğunda bir avuç buz, votka, espresso ve kahve likörünü bir kokteyl çalkalayıcısına koyun. Kokteyl çalkalayıcı buzun soğuğunu iyice aldığında durabilirsiniz.

Soğutulmuş bardakların içine bu karışımı doldurun ve isterseniz her birine birkaç kahve çekirdeği atıp süsleyin.

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