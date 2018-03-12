Semtleriyle özdeşleşmiş İstanbul pastaneleri

Baylan Pastanesi - Kadıköy
Baylan Pastanesi, İstanbul'un en eski ve en meşhur pastanelerinin başında geliyor. 90 yıla yakın bir süredir aralıksız hizmet veren bu keyifli pastane, özellikle kup griye, trüf, adisababa gibi klasik tatlılarıyla ünlü. Yaşayan en eski pastane olma özelliği taşıyan Baylan'ın Kadıköy ve Bebek olmak üzere iki şubesi bulunuyor. Dolayısıyla Kadıköy ve pastane kelimeleri yan yana gelince ilk akla gelen mekân Baylan Pastanesi oluyor.
Adres: Caferağa Mahallesi, Muvakkıthane Cd. No:19, Kadıköy
Savoy Pastanesi - Cihangir
Yine tarihî bir pastane ile karşı karşıyayız... 1950 yılında Cihangir'de açılan Savoy Pastanesi, yıllardır kalitesinden bir an bile ödün vermedi. Şimdilerde Sıraselviler’deki yeni yerine taşınmış olsa da, lezzeti geçmişten günümüze aynı şekilde damağa hitap ediyor. Ayrıca, nostaljik gofreti ve milföy pastası mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden.
Adres: Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Cd. 91/A, Beyoğlu
Bahar Pastanesi - Teşvikiye
İstanbul'un nostaljik pastanelerinden biri de hiç şüphesiz Bahar Pastanesi. İlk şubesini 70'lerde Kınalıada'da, hemen ardından da bugünkü konumunda Teşvikiye'de açmış. Bugün bile içeri girdiğinizde aynı nostalji havasını tadabiliyorsunuz. Ayrıca kaymaklı lokum ve kestane şekeri mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden.
Adres: Teşvikiye Fırın Sk., Maçka Cad. 1/B, Teşvikiye
Murat Muhallebicisi - Karaköy
Eski İstanbul'da âşıklar, Karaköy denince ilk akla gelen yer olan Murat Muhallebicisi'nde buluşurlarmış. Hani o eskilerden bildiğimiz muhallebicide buluşma faslı, tam olarak burada geçiyormuş anlayacağınız. 100 yılı aşkın bir tarihe sahip olan bu sevimli muhallebicinin sütlacı ve keşkülü ise mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden. Eğer siz de nostalji sevdalısıysanız, bu nefis mekana mutlaka uğrayın deriz.
Adres: Karamustafapaşa Mah., Halilpaşa Sok. Aksu İşhani 14/C, Beyoğlu
Gezi Pastanesi - Taksim
Gezi Pastanesi de, İstanbul’la özdeşlemiş pastanelerden biri. 80'lerin sonuna doğru açılmış olan bu hoş pastanede, yüzde 100 doğal el yapımı ürünler bulunuyor. Gezi'nin ayrıca Türkiye'deki ilk tiramisuyu yapmış olma gibi önemli bir özelliği de var. Hamur işinden tatlılara kadar her ürün özel olarak şehrinden getiriliyor ve burada İstanbullularla buluşuyor. Bu nedenle Taksim'deyken eğer daha önce denemediyseniz Gezi'yi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.
Adres: Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Cd. Ulusal Apt. No:5, Beyoğlu
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