Şeflerin Seçimi: Şemsa Denizsel nerede yiyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gurme
Fotoğraflar: Instagram
27.03.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Şeflerin Seçimi: Şemsa Denizsel nerede yiyor?

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Şeflerin Seçimi: Şemsa Denizsel nerede yiyor?

Türkiye’de yeme-içme sektöründe özellikle son 20 yılda büyük gelişmeler yaşandı. Genç şeflerin geleneksel lezzetlere getirdiği modern yorumlar, Anadolu ve Trakya mutfağını bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bu alanda yakın dönemin en çok öne çıkan isimlerinden biri de Şef Şemsa Denizsel ve Kantin.

Kaliteli, mevsimsel ve taze malzemeyi tanıdık ama bir o kadar da rafine yemeklere dönüştüren Kantin, tam 17 senedir sadece Nişantaşı değil, tüm İstanbul’dan müdavimlerine modern İstanbul mutfağının lezzetlerini sunuyor. Her gün değişen menüsü ve vazgeçilmez çıtırları, kendi yapımları şarküteri, şnitzel ve köfte gibi yemekleri, Şemsa Denizsel ile ekibinin yaratıcılığı ve teknik birikimini yansıtıyor.  

Kantin, İncili Gastronomi Rehberi’ndeki 3 incisiyle de kalitesini kanıtlıyor.

KANTİN'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE

Peki herkesi yemeklerine hayran bırakan Denizsel nerenin yemeklerini seviyor? İşte kendi ağzından cevabı…

Çınaraltı Kuzguncuk: Kahvaltı için yumurta yemek, ama sadece yumurta yemek, yanında bildiğin tazecik fırın ekmeği ve demli çay ile. Üstüne de şahane Türk kahvesi yapıyorlar. Oracıkta açık havada bir bankın üstünde Boğaz’a karşı güne başlamak.

Taze Balıkçı: Lakerdası.

Tarihi Karaköy Balıkçısı: Saat 3’e kadar şehrin en iyi balık pişiren ustasının elinden kömür ateşinde balık yemek. Asla üst kattaki manzaralı yer değil.

Şeflerin Seçimi: Şemsa Denizsel nerede yiyor
Balat Sahil Restoran'ın mezeleri...

Balat Sahil Restoran: Her türlü meze, şehrin açık ara en iyisi. Hele bir de Cemal Bey’in yaptığı buğulama balıklar. Kalkan mesela, ya da iskorpit. Bildiğiniz buğulamalara benzemiyor. “Suyunu kaşık kaşık içsem mi, yoksa bir bütün ekmeği şamandıra mı etsem?” ikilemi büyük.

Adana Ocakbaşı, Kurtuluş: Adana konusunda süper.

Yeni Lokanta: Civan’ın (Şef Civan Er) yemekleri çok bana göre. Yapıp da, “Ben niye bunu düşünmemişim” dediğim pek çok yemeği var.

Spago, St. Regis, Nişantaşı: Otelin tepesindeki Spago’da sanırım şehrin en iyi kokteyllerini yapıyorlar.

Şemsa Denizsel | KantinKantin'in şefi Şemsa Denizsel kapılarını İncili Gastronomi Rehberi kameralarına açtı. Enfes lezzetleri, muhteşem sunumu ile Kantin'i Şemsa Denizsel'in ağzından dinleyelim.
daha fazla video için

 Şeflerin Seçimi: Şemsa Denizsel nerede yiyor

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