Şeflerin Seçimi: Maksut Aşkar nerede yiyor?

Lades'in sütlacı Aşkar'ın favorisi
Menüsü bir yana, ismiyle bile kimlik ve felsefesini yansıtan restoranlardan biri Neolokal. Eskiden bir bankanın genel merkezine, şimdilerde ise ağırlıklı olarak kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan SALT Galata binasındaki Neolokal, manzarası gibi geleneğe doğru bakıyor ama günümüzde yaşıyor!
Şef Maksut Aşkar ve ekibi, yerel mutfağı, modern teknikler ve yenilikçi bakış açısıyla buluşturuyor, kimi unutulmak üzere olan malzemeyi de bugünün yemeklerine taşıyor. Çerkez, Ermeni veya Boşnak; bu topraklardaki kültürel zenginliğimiz Neolokal sofralarına da yansıyor.
Rengârenk yoğurtlarla bir sanat eserine dönüştürülen tabakta servis edilen ‘katmer ve tirit’, ördek suyunda pişmiş dana eti, Antep fıstıklı katmer ve tarhana kremasından oluşuyor. Çam fıstıklı kıymayla yapılan naneli yoğurtla sunulan içli köfte, ahtapotlu ev eriştesi, kuzu mutancana, ızgara minekop, Çerkez ördeği, muhammara ya da topik tavsiye edilebilecek yemeklerden sadece birkaçı.
“Paylaşmalık tadım menüsü”, restoranın genel felsefesini algılamak için birebir.
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Peki herkes onun yemeklerini bu kadar beğenirken, Aşkar nerede yemek yiyor? İşte cevabı...
İstanbul
Lades Lokantası: Anne sütlacı için.
Engin Döner, Karaköy Bankalar Caddesi
Çardak Döner, Etiler
Bodrum
Kısmet Lokantası
Çeşme
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