Şeflerin Seçimi: İsmet Saz nerede yiyor?

Kendisi restoranının ismine “Trust of İsmet”in (İsmet’e güven) kısaltılmış hali TOİ diyerek keyifli bir hikâye kazandırsa da, şef İsmet Saz’ın ne hikâyesi ne de şu günlerde kendinden söz ettirdiği başarısı, öyle üç kelimeyle özetlenebilecek gibi değil.

Yıllarca, Türkiye’nin pek çok önemli restoranında hem yabancı hem de yerli şeflerle elde ettiği deneyimi pekiştirmek için yurt dışına giden Saz, Gordon Ramsay’nin The London adındaki restoranında çalıştıktan sonra birkaç yıl önce Türkiye’ye döndü.

Önce Akaretler’deki Sıraevler’in hemen bitiminde, bir otelin terasında başlayan TOİ hikâyesi kabına sığmadı, büyüdü ve 2016’nın sonlarına doğru şu anda bilinen yeri olan Kuruçeşme’ye taşındı. Mekânın ambiyansı havalı ve şık olmakla birlikte şef Saz’ın yemekleri bir o kadar sade ve basit.

Kendi hazırladığı ördek prosciutto’su da, fırında hazırladığı ızgara ahtapotu da doğru malzeme ve teknik ile az ürünle nasıl güzel yemekler yaratılabildiğinin bir örneği.

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Peki yemekleriyle neredeyse dünyayı kendine hayran bırakan Saz, kendisi nerede yiyor? İşte cevabı:

İstanbul

Karadeniz Döner, Beşiktaş.

Baca Altı, Kuruçeşme: 'Adana Sushi'.

Hisar Kale: Kahvaltı.

Kalendertepe, Yeniköy: Kahvaltı, bal, kaymak, sucuk.

İnar, Kuruçeşme: Sushi.

Bodrum

Gonca Balık.

Mindos.



