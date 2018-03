Sağlıklı menüleriyle göz dolduran 4 mekân

Fit Bites

Maslak ve Etiler'de şubeleri bulunan Fit Bites, yeni gıda teknolojileri ve ileri pişirme teknikleri ile hazırlanan sağlıklı yiyecekleri misafirleriyle buluşturuyor. Mekânda sunulan tüm yemekler, lezzetli ve sağlıklı, çünkü hepsi dondurulmamış malzemelerden yapılıyor ve diyetisyen onayından geçiyor. Bunun yanı sıra Fit Bites’ta doğa dostu ve geri dönüşümlü paketleme yöntemleri kullanılıyor.

Adres: Nisbetiye Mahallesi, Fecri Ebcioğlu Sk. 21/B, Beşiktaş





Plus Kitchen

Zorlu Center'da bulunan Plus Kitchen, doğal ve sağlıklı yiyecekler deyince ilk akla gelen adreslerden bir tanesi. Çünkü burada, ne yerseniz yiyin ürünlerin etiketlerinde yazan ürün içeriği ve kalori değeri sayesinde aslında ne yediğinizden haberdar olabiliyorsunuz. Ayrıca yiyeceklerin üretim aşamasıyla ilgili aklınıza gelen her soruyu sorabiliyor ve rahatlıkla da açıklamalarını dinleyebiliyorsunuz. Burada, ayrıca diyet yapanlara özel pek çok lezzet bulunuyor. Plus Kitchen'ın Zorlu Center dışında Maslak, Uniq AVM, Teşvikiye, İstanbul Modern, Mac Bebeköy, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar'da da şubeleri mevcut.

Adres: Zorlu Center





Bi Nevi Deli

Karaköy ve Etiler'de şubeleri bulunan Bi Nevi Deli de sağlıklı ve doğa dostu menülere sahip yerler arasında yer alıyor. Bu hoş mekânın yüksek besin değerlerine sahip, işlenmemiş gıdalardan oluşan bitkisel bazlı bir mutfağı var. Mutfaklarında taze sebze ve meyveler, baklagiller, tahıllar ve sağlıklı kuruyemişler kullanıyorlar. Yemekler ise avokado yağı, susam yağı gibi tamamen sağlıklı yağlar arasından seçiliyor.

Adres: Necatibey Cad. Karanlık Fırın Sokak, No: 5/A, Karaköy





Blended

Sağlıklı menülere sahip yerlerden bir diğeri ise Blended. Bu hoş mekânın menüsünde, yeşil sebzeler ve meyvelerle hazırlanan sağlıklı içecekler ve badem sütleri, bitkilerden oluşan farklı lezzetler yer alıyor. Kendilerini bitki mutfağı olarak tanımlıyorlar ve bitkilerin şifasına sonuna kadar inanıyorlar.

Adres: Maçka Meydanı Sk., 28/A, Valideçeşme

