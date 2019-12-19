Pirinç köftesi nasıl yapılır? Pirinç köftesi için malzemeler ve tarifi

Pirinç köftesi; içi havuç rendesi, dere otu ve beyaz peynirden; dışı ise haşlanmış pirinç ve galeta unundan oluşan bir tarif. Peki, pirinç köftesi nasıl yapılır? İşte pirinç köftesi için gerekli malzemeler ve adım adım pirinç köftesinin tarifi...

PİRİNÇ KÖFTESİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 büyük tutam maydanoz

1 büyük tutam dereotu

3 sap taze soğan

Yarım havuç rendesi

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı galeta unu

PİRİNÇ KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Pirinçleri 1 su yıkayın ve küçük bir tencereye alın.

Pirinçlerin üzerini 2 parmak geçinceye kadar su ekleyin ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. (Lapa olmasın pilav kıvamında yeterli)

Sulu kalırsa suyunu süzün ve soğumaya bırakın.

Pirinç soğurken maydanoz, dereotu ve taze soğanı ince ince kıyın.

Soğuyan pirinçlere kıydığınız malzemeleri, 1 adet yumurtayı, rendelediğiniz beyaz peyniri ekleyin.

Karabiber ve isteğe göre bir miktar tuz ekleyip iyice karıştırın.

Karıştırdığınız pirinçlerden ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve galeta ununa bulayın.

Kızgın yağda çevirerek kızartın.

Tüm pirinç köfteleri kızarınca isteğe göre domates sos ya da sarımsaklı yoğurt ile servis yapın.