Pidenin ve lahmacunun en lezzetlisi İncili Gastronomi Rehberi'nde

Kızıltoprak Bafra Pide
Klasik Bafra pidesi ve kapalı, kıymalı pidesi menünün öne çıkanları.
Hasan Amir Sokak, No: 21, Kızıltoprak, İstanbul
0 216 337 05 04
KIZILTOPRAK BAFRA PİDE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Borsam Taşfırın
Bir Kadıköy klasiği olan Borsam Taşfırın, Urfa tarzı lahmacunun İstanbul’daki temsilcilerinden biridir.
Güneşlibahçe Sokak, No: 22, Kadıköy, İstanbul
0 216 337 05 04
BORSAM TAŞFIRIN HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Fıstık Kebap Lahmacun Pide
En çok lahmacunu ile ünlü bir adres.
Arnavutköy Mahallesi, Arnavutköy Bebek Caddesi, No: 40, Beşiktaş, İstanbul
0 212 263 01 02
FISTIK KEBAP LAHMACUN PİDE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Haçapuri Pide
Kıymalı pide ve sütlacı ile bir şehir efsanesi.
Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, No: 11, Kadıköy, İstanbul
0 216 450 23 00
HAÇAPURİ PİDE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Konyalılar Etli Ekmek
Mekân, Konya’nın yöresel lezzetlerinin güzel örneklerini sunuyor.
19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, No: 150, Kadıköy, İstanbul
0 216 369 99 99
KONYALILAR ETLİ EKMEK HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Lider Pide
Pidelerin yanında bıçak servis edilmiyor, kopara kopara yemeniz tavsiye ediliyor.
Tepeüstü Mahallesi, Poyraz Caddesi, No: 36, Ümraniye, İstanbul
0 216 314 51 12
LİDER PİDE HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Öz Karadeniz Pide Salonu
Sokak arası bir lezzet klasiği. İç malzeme götürdüğünüzde size pidenizi yapacak türden nostaljik.
Cumhuriyet Mahallesi, Sıracevizler Caddesi, Harzemşah Sokak, No: 6/A, Şişli, İstanbul
0 212 240 82 94
ÖZ KARADENİZ PİDE SALONU HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
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