Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

İstanbul Cupcake Factory
Anne-oğul ortaklığı olan İstanbul Cupcake Factory, gittikçe daha büyük bir kitleye hizmet vermeye başlamış. Bankacı bir anne ve mühendis oğlunun ABD’de başlayan hikâyesi şimdi Türk damak tadına uygun cupcake’ler yapmak amacıyla İstanbul’a taşınmış durumda.
Yummy Cupcakes
Türkiye’nin ilk cupcake markası olan Yummy Cupcakes aslında Los Angeles menşeili bir marka. Menüsünde hiç abartısız yüzlerce cupcake çeşidi bulunan marka, doğum günlerinden düğünlere istediğiniz her türlü cupcake’i en lezzetli haliyle damağınıza getiriyor.
Happy Cookie Day
Nişantaşı’nda bulunan şirin mi şirin Happy Cookie Day’in cupcake’leri de çok tatlı. Kurucusu Didem Akben işe aslında hobi olarak başlamış ancak daha sonra her yerden sipariş yağmaya başlayınca dükkânı açmış. Dükkânda ayrıca kurabiye ve cupcake workshop’ları da veriyor.
175 Cupcake Bar
Etiler’de hizmet veren 175 Cupcake Bar, adını cupcake’leri 175 derecede pişirmelerinden alıyor. En doğal ve taze malzemelerin kullanıldığı cupcake’leri dükkânda yiyebilir ya da eve sipariş verebilirsiniz. Özellikle Tuxedo, Lemon Cream, Elvis, The Dark Side buranın en sevilen lezzetleri arasında bulunuyor.
Merve’s Cupcakes
Merve Hanım’ın elinden çıkan bu cupcake’lerde tamamen doğal malzemelerin kullanılmasına dikkat ediliyor. Hatta Merve Hanım cupcake’lerin içine ev yapımı reçeller koyuyor. Taksim’deki küçük bir dükkânda hizmet veren Merve’s Cupcakes’e sipariş vermek istiyorsanız dört gün önceden bilgi vermeniz gerekiyor.
Mrs. Cupcake
Yaklaşık 5 yıldır lezzetli cupcake’leriyle damaklarımızı şenlendiren Mrs. Cupcake oldukça ilginç bir başka seçenekle sizi karşılıyor: Cupshake! Dükkânın sahibi Şirin Hanım’ın “cupcake’in serin bir içeceğe dönüşmüş hali” diye tanımladığı bu içecekler en az cupcake’ler kadar güzel.
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