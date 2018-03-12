Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Cupcake gibi bir lezzeti damak tadımızla buluşturan herkese teşekkürü borç biliriz. Bizim hamur işi ve tatlılarımızın yanına eklenmesiyle birlikte harika alternatifler haline gelen cupcake’lerin en iyi adreslerine birlikte bakalım o halde.

Kaynak: Doğan Burda
12.03.2018 - 10:57 | Son Güncelleme :

İstanbul Cupcake Factory

Anne-oğul ortaklığı olan İstanbul Cupcake Factory, gittikçe daha büyük bir kitleye hizmet vermeye başlamış. Bankacı bir anne ve mühendis oğlunun ABD’de başlayan hikâyesi şimdi Türk damak tadına uygun cupcake’ler yapmak amacıyla İstanbul’a taşınmış durumda.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Yummy Cupcakes

Türkiye’nin ilk cupcake markası olan Yummy Cupcakes aslında Los Angeles menşeili bir marka. Menüsünde hiç abartısız yüzlerce cupcake çeşidi bulunan marka, doğum günlerinden düğünlere istediğiniz her türlü cupcake’i en lezzetli haliyle damağınıza getiriyor.

Happy Cookie Day

Nişantaşı’nda bulunan şirin mi şirin Happy Cookie Day’in cupcake’leri de çok tatlı. Kurucusu Didem Akben işe aslında hobi olarak başlamış ancak daha sonra her yerden sipariş yağmaya başlayınca dükkânı açmış. Dükkânda ayrıca kurabiye ve cupcake workshop’ları da veriyor.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

175 Cupcake Bar

Etiler’de hizmet veren 175 Cupcake Bar, adını cupcake’leri 175 derecede pişirmelerinden alıyor. En doğal ve taze malzemelerin kullanıldığı cupcake’leri dükkânda yiyebilir ya da eve sipariş verebilirsiniz. Özellikle Tuxedo, Lemon Cream, Elvis, The Dark Side buranın en sevilen lezzetleri arasında bulunuyor.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Merve’s Cupcakes

Merve Hanım’ın elinden çıkan bu cupcake’lerde tamamen doğal malzemelerin kullanılmasına dikkat ediliyor. Hatta Merve Hanım cupcake’lerin içine ev yapımı reçeller koyuyor. Taksim’deki küçük bir dükkânda hizmet veren Merve’s Cupcakes’e sipariş vermek istiyorsanız dört gün önceden bilgi vermeniz gerekiyor.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Mrs. Cupcake

Yaklaşık 5 yıldır lezzetli cupcake’leriyle damaklarımızı şenlendiren Mrs. Cupcake oldukça ilginç bir başka seçenekle sizi karşılıyor: Cupshake! Dükkânın sahibi Şirin Hanım’ın “cupcake’in serin bir içeceğe dönüşmüş hali” diye tanımladığı bu içecekler en az cupcake’ler kadar güzel.

CUPCAKE'İ SEVEN BUNU DA SEVDİ: DUBLE ÇİKOLATALI MUFFIN

Duble Çikolatalı Muffin
daha fazla video için

Etiketler: Cupcake , cupcake mekanları , en iyi cupcake'çiler
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri