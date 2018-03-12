Mantarla yapabileceğiniz daha önce denemediğiniz tarifler

Mantar hem çok faydalı, hem de pek çok sebze ve et türü ile uyumlu bir malzeme olduğundan farklı tariflere uyarlayarak yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. İşte mantarla yapabileceğiniz lezzetli tarifler...

Vejetaryen Karnıyarık

Geleneksel karnıyarık tarifini bir de mantarlı deneyin! Ortasından boyuna kestiğiniz patlıcanları fırınlayın. Soğan, biber, ince kıyılmış kültür mantarı, sarımsak ve domates rendesini soteledikten sonra harcınızı patlıcanlara doldurarak tekrar fırına verin.

Mantarlı Karabuğday Risotto

Soğan, sarımsak ve karabuğdayı tereyağı ile kavurun. Üzerine azar azar beyaz şarap (tavuk veya sebze suyu da kullanabilirsiniz) ekleyerek kıvam verin. Ayrı bir tavada kestane mantarı, istiridye mantarı ve kültür mantarını soteleyin. Sotelediğiniz mantarları karabuğdaya ilave edin. En son parmesan rendesi ekleyerek altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.

Mantarlı Dip Sos

Kurutulmuş trüf mantarı, sarımsak, süzme yoğurt ve limon suyunu bir kapta karıştırıp üzerine biraz taze kekik ilavesi ile lezzetli bir dip sos yapabilirsiniz. Hazırladığınız sosa ister cipsinizi, ister taze sebzelerinizi batırıp yiyerek farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz.

Kinoalı Mantar Burger

Önceden haşlamış olduğunuz 1 su bardağı kinoayı ve 200 gram kültür mantarını, 2 kaşık galeta unu, 1 çay kaşığı kimyon, karabiber, tuz ve pul biber ile blender’dan geçirin. Karışımı ellerinizi ıslatarak hamburger köftesi biçimine getirin ve az yağlı tavada iki yüzünü kızartın. Hamburger ekmeğinin içinde marul domates ve barbekü sos ile servis edin.

Fırında Mantar Dolması

Aynı boyutlarda olmasına dikkat ettiğiniz kültür mantarlarının saplarını ayırın. Mantar çanakları 170 derecede 15 dakika fırına verin. Ayrı bir yerde beyaz peynir, tulum peyniri maydanoz, kekik ile bir harç yapın. Mantar çanaklarının içine bu harcı doldurup en son üzerine rende kaşar peyniri ekleyerek tekrar 15 dakika fırınlayın.

Mantar Salatası

Közlenmiş kırmızıbiber, dereotu, maydanoz, nane ve taze soğanları ince ince doğrayın. Haşladığınız kuru börülce ile sotelediğiniz mantarları da ekleyin. Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz ile soslayarak servis edin.

Yoğurtlu Mantarlı Meze

Kabaca doğradığınız mantarları kaynar suda 10 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra önceden hazırladığınız süzme yoğurt, sarımsak, kuru nane ve tahinden oluşan karışım ile birleştirerek servis edin.

Yeşil Mercimekli Mantar Köftesi

1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek ile 200 gram haşlanmış mantarı 2 kaşık galeta unu, 1 yumurta, maydanoz, tuz, karabiber, kekik ile birlikte blender’dan geçirin. Bu karışımı tavada hafifçe soteleyip soğumaya bıraktıktan sonra misket köfte haline getirip 170 derecede 15 dakika fırınlayın. Domates sosu ile servis edin.