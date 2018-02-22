Maç keyfi yapmak isteyenlere özel mekân önerileri

Old English Pub ® Cafe & Restaurant-İstanbul

Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Old English Pub, hem maç keyfi için hem de iyi vakit geçirmek için sıkça tercih edilen yerler arasında. Bir de uyarımız var: Merkezi konumu ve kalitesi nedeniyle erken gitmezseniz yer bulabilmeniz zor olabilir.

The North Shield Pub-İstanbul

Old English gibi yine Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bu The North Shield, menü zenginliğiyle öne çıkıyor. Burada da en önemli sorun, çok kalabalık olması nedeniyle yer bulmanın zorluğu.

Chocolate Kalamış-İstanbul

Kalamış'ta bulunan Chocolate özellikle Fenerbahçeli taraftarların maç izlemek için tercih ettiği mekânlardan. Yoğun olarak tercih edildiğinden rezervasyon yaptırmadan gitmeniz yer bulamamanıza sebep olabilir.

David People-Ankara

Bestekar Sokak'ta bulunan David People, Ankara'da maçların keyfini çıkarabileceğiniz yerlerin başında geliyor.

Pool Pub Çayyolu-Ankara

Dart, bilardo gibi sportif aktivitelerde de bulunabileceğiniz Pool Pub, Çayyolu'nda maç keyfini de müşterilerine sunuyor.

Havelka-Eskişehir

Eskişehir Fabrikalar Sokak'ta hizmet veren Havelka, üniversite öğrencileri ve Eskişehirlilerin uğrak yerlerinden.

Sirena-İzmir

İzmir Konak'ta hizmet veren Sirena, hem konumu hem de maç yayını olması nedeniyle tercih edilen adreslerden.

Offline The Bar-Bursa

Bursa Nilüfer'de hizmet veren Offline The Bar Bursa'da maç yayınlarını takip eden sürekli kalabalığın liste başı mekânı.

Big Yellow Taxi Fener-Antalya

Antalya Lara'da Beyazdünya AVM’nin içinde bulunan Big Yellow Taxi Fener, geniş bahçesiyle maç keyfini ikiye katlıyor.

SaSa-Samsun

Samsun Atakum'da bulunan SaSa Restaurant geniş bahçesi ve kapalı mekânıyla müşterilerine keyifli bir maç yayını sunuyor.

MAÇ SEYREDERKEN ATIŞTIRMAYI SEVENLERE