Maç keyfi yapmak isteyenlere özel mekân önerileri

Old English Pub ® Cafe & Restaurant-İstanbul
Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Old English Pub, hem maç keyfi için hem de iyi vakit geçirmek için sıkça tercih edilen yerler arasında. Bir de uyarımız var: Merkezi konumu ve kalitesi nedeniyle erken gitmezseniz yer bulabilmeniz zor olabilir.
The North Shield Pub-İstanbul
Old English gibi yine Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bu The North Shield, menü zenginliğiyle öne çıkıyor. Burada da en önemli sorun, çok kalabalık olması nedeniyle yer bulmanın zorluğu.
Chocolate Kalamış-İstanbul
Kalamış'ta bulunan Chocolate özellikle Fenerbahçeli taraftarların maç izlemek için tercih ettiği mekânlardan. Yoğun olarak tercih edildiğinden rezervasyon yaptırmadan gitmeniz yer bulamamanıza sebep olabilir.
David People-Ankara
Bestekar Sokak'ta bulunan David People, Ankara'da maçların keyfini çıkarabileceğiniz yerlerin başında geliyor.
Pool Pub Çayyolu-Ankara
Dart, bilardo gibi sportif aktivitelerde de bulunabileceğiniz Pool Pub, Çayyolu'nda maç keyfini de müşterilerine sunuyor.
Havelka-Eskişehir
Eskişehir Fabrikalar Sokak'ta hizmet veren Havelka, üniversite öğrencileri ve Eskişehirlilerin uğrak yerlerinden.
Sirena-İzmir
İzmir Konak'ta hizmet veren Sirena, hem konumu hem de maç yayını olması nedeniyle tercih edilen adreslerden.
Offline The Bar-Bursa
Bursa Nilüfer'de hizmet veren Offline The Bar Bursa'da maç yayınlarını takip eden sürekli kalabalığın liste başı mekânı.
Big Yellow Taxi Fener-Antalya
Antalya Lara'da Beyazdünya AVM’nin içinde bulunan Big Yellow Taxi Fener, geniş bahçesiyle maç keyfini ikiye katlıyor.
SaSa-Samsun
Samsun Atakum'da bulunan SaSa Restaurant geniş bahçesi ve kapalı mekânıyla müşterilerine keyifli bir maç yayını sunuyor.
MAÇ SEYREDERKEN ATIŞTIRMAYI SEVENLERE
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün