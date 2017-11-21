Lezzetli çay demlemenin püf noktaları

- Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmeniz gereken, şüphesiz çay seçimi. Marketlerden çay alırken, seçeceğiniz markalar arasında büyük farklar olacaktır. Damak tadınıza uygun olan çayı bulup, doğru demleme teknikleri ile çayınızı demleyin.
- Siyah çayı demlerken bazı püf noktalarına dikkat edin. Öncelikle, demleyeceğiniz çayın temiz olmasına özen gösterin. Çayı demliğe almadan birkaç kez yıkamanız, çayın tozundan arınmasını sağlar.
- Çay demlerken kullanabileceğiniz tekniklerden biri çayı demlikte kaynatmaktır. Çayı demliğe aldıktan sonra, demliği ocağa koyun ve kaynama aşamasına gelmeden bir süre bekletin. Daha sonra demliği bir kenara alın ve 1-2 dakika beklettikten sonra demlenmesi için ocağa alın.
- Çayın tamamen suyun dibine çökmesi de tadının daha yoğun olması için önemlidir. Bu nedenle demlikteki çayı karıştırın ve yüzeydeki çayları suyun dibine doğru itin.
- Çayın demlenme süresi de tadını etkileyen faktörlerden biridir. Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını kısığa alın ve 15-20 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar.
- Suyun çok kaynar olması çayın tadını kaçırır. Bu nedenle, çay demlemek için kullanacağınız bir diğer teknikte suyu kaynattıktan sonra hemen demliğe dökmeyin. Suyun soğumasını bekleyin ve daha sonra çayı kaynattığınız suyun içine ekleyin.
- Çayınıza bazı aroma vericiler ekleyin. Karanfil, çaya daha farklı bir tat verir. Karanfili, çayın demlenme aşamasında demliğe atın, kokusunu salmasını bekleyin ve . Eğer karanfil seven biriyseniz, birkaç karanfil tanesini rahatlıkla atabilirsiniz.
- Karanfilin yanı sıra, tarçın ya da vanilya da çay demlerken kullanabileceğiniz aroma vericilerdendir. Özellikle kış mevsiminde içinizi ısıtacak aromatik çaylar yapmak isterseniz, kendinize özel tarifler yaratabilirsiniz.
- Farklı çay çeşitlerini deneyin. Siyah çay yerine; yeşil çay, papatya çayı, hatmi çayı, kuşburnu çayı, rezene, ıhlamur, adaçayı, yasemin çayı, mısır püskülü çayı, ısırgan otu çayı, biberiye çayı, melisa çayı, kekik çayı gibi değişik bitki çaylarını tek başlarına ya da birbirleri ile karıştırarak içebilirsiniz. Bu çaylara limon, nane, ayva, tarçın, karanfil, vanilya, portakal kabuğu gibi aroma vericileri de ekleyip lezzetli çaylar yapabilirsiniz.
- Farklı çay demleme tekniklerine de açık olun. Çayı metal çaydanlığınızda demleyebileceğiniz gibi, porselen demlik de tercih edebilirsiniz.
- Bir diğer çay demleme tekniği french press de denen demleme aparatını kullanmaktır. Bu aparatın içine çayınızı koyduktan sonra süzgecini bastırarak bardağınıza doldurun. Hem iş hayatınızda hem de evde pratik olarak çay demlemek isterseniz, bardağın içine konabilen ağzı kapalı süzgeçle çay demlemeyi seçebilirsiniz. Çayı süzgecin içerisine koyduktan sonra süzgeci ağzı kapalı bir şekilde bardağınıza yerleştirin ve yarım dakikada bir sallayarak demlenmesini sağlayın.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün