Kuzu etinin en iyisi İncili Gastronomi Rehberi Lezzet Noktaları'nda

Bahar sofralarının müjdecisi olan kuzu etini gönül rahatlığıyla satın alabileceğiniz kasap adresleri İncili Gastronomi Rehberi’nin Lezzet Noktaları’nda.
Atlas Kasabı
Kasap köftesi ve kuzu eti denemeye değer.
Teşvikiye Mahallesi, Şakayık Sokak, No: 7/B, Şişli, İstanbul
0 212 240 46 63
ATLAS KASABI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Coşkun Kasap
Beyoğlu Balık Pazarı’nın en güvenilir kasaplarından. Kuzu karski ve kasap sucuğu denemeye değer.
Hüseyin Ağa Mahallesi, Beyoğlu Balık Pazarı, Sahne Sokak, No: 8, Beyoğlu, İstanbul
0 212 244 29 62
COŞKUN KASAP HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Elmaslar Kasap
1935 yılından günümüze kalitesinden ödün vermeyen bir aile işletmesi. Tezgahından bıçaklarına, paket yaparken kullandıkları pamuk ipliğine kadar geleneklerini bugüne kadar korumayı başarmışlar. Kalem kuzu pirzolalarını kaçırmayın.
Rüstem Paşa Mahallesi, Kalçin Sokak, No: 7, Fatih İstanbul
0 212 522 07 83
ELMASLAR KASAP HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
İlhan Koçulu-Kars Kasabı
İlhan Koçulu peynirde gösterdiği hassasiyeti şimdi de ete taşıyor. Kars yöresinden endemik otlarla beslenen hayvanların etleri ustalıkla işleniyor. Kavurma ve sucuğu da çok lezzetli.
Göktürk Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 14, Eyüp, İstanbul
0 530 680 34 36
İLHAN KOÇULU-KARS KASABI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Karkas Kasap
Dry aging yöntemiyle dinlendirilen et çeşitleri ve kuzu etini mutlaka denemelisiniz.
Reşitpaşa Mahallesi, Doğanevler Caddesi, No: 64/A, Sarıyer, İstanbul
0 212 229 30 95
KARKAS KASAP HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Narin Et
Karkas aldıkları etin kalitesi müthiş. Kuzu pirzola çok iyi.
Hacı Emin Efendi Sokak, No: 15/A, Şişli, İstanbul
0 212 225 54 60
NARİN ET HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Kasap Kamil
İstanbul’un Eğinli kasaplarından. Kuzu eti, köftesi gibi sucuğu da efsane.
Emirgan Mahallesi, Doğru Muvakkithane Caddesi, No: 9, Sarıyer, İstanbul
0 212 277 36 54
KASAP KAMİL HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Yalçındağ Kasap
Kadıköy’de güvenilir et satan kasap dükkanlarından biri.
Osmanağa Mahallesi, Yağlıkçı İsmail Sokak, No: 13, Kadıköy, İstanbul
0 216 418 80 40
YALÇINDAĞ KASAP HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
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