Kuşaklar boyu Türkiye'ye lezzet taşıyan 4 aile ve mekân

Tarihi Develi Restaurant
Eğer daha önce gitmediyseniz bile bu tarihi restoranı İkinci Bahar dizisindeki "Vakkas'ın kebapçısı" olarak zaten tanıyorsunuz. Develi Restaurant, 1912 yılında Develi ailesi tarafından Antep'te kuruldu. Sayısız ödülü ve birçok şubesi bulunuyor ancak biz tarihi bir mekân olması nedeniyle Samatya şubesini denemenizi tavsiye ediyoruz. Develi'nin klasikleşmiş lezzetleri olan katmer, etli çiğköfte, yöresel mezeler gibi birçok çeşit, uzun yıllardır aynı kalitede müşterilere sunuluyor. Bu nedenle kuşaklar boyu ülkemize lezzet taşıyan bu mekânı, özellikle daha önce görmediyseniz mutlaka görmelisiniz.
Adres: Kocamustafapaşa Mahallesi, Büyük Kuleli Sk. 5/A, Samatya
1920 Sultanahmet Köftecisi
Kısa bir süre öncesine kadar Tarihi Sultanahmet Köftecisi-Selim Usta adıyla hizmet veren bu tarihi restoran, 1920 yılında Mehmet Seracettin Efendi tarafından kuruldu ve bugün dördüncü kuşak tarafından işletiliyor. Yaklaşık yüz yıldır aynı kalitede müşterilerine hizmet veren bu mekânın, elbette zaman içinde çok fazla taklidi ortaya çıkmış. Ancak köftelerinin lezzeti, 1920 Sultanahmet Köftecisi'ni diğer taklitlerinden ayıran en önemli detay. Bu nedenle kuşaklar boyu ülkemizde lezzetin adreslerinden olan bu tarihi restoranı mutlaka denemenizi öneririz.
Adres: Alemdar Mh., Divan Yolu Cd. No:12, Fatih
Beyti Restaurant
Bu özel restoran 1945 yılında Beyti Güler tarafından kuruldu ve bugün de hâlâ aynı kişi tarafından işletilmeye devam ediyor. Lezzetli kebabı ise, onun sayesinde bugün başlı başına bir kebap ismi olarak anılıyor. Beyti, “En iyi etin piştiği yer” sloganının hakkını sonuna kadar veriyor. Zaten bu nedenle de bugün başbakanlardan film yıldızlarına kadar pek çok önemli ismin uğrak yeri durumunda. Bu nedenle siz de gerçek bir et lokantası deneyimi yaşamak istiyorsanız Beyti'nin tarihi atmosferi eşliğinde muhteşem lezzetleri tatmak üzere, bu hoş mekânı ziyaret edebilirsiniz.
Adres: Şenlikköy Mahallesi, Orman Sk. No:8, Bakırköy
Yanyalı Fehmi Lokantası
1919 yılında Fehmi Sönmezler tarafından Kadıköy'de kurulan Yanyalı Fehmi Lokantası, bugün üçüncü kuşak tarafından işletiliyor. Bu hoş mekânda, Osmanlı mutfağının en seçkin örneklerini hala en lezzetli haliyle tadabiliyorsunuz. Ayrıca arka bahçesi ve nezih atmosferi nedeniyle, özellikle tercih sebebi. Bu nedenle siz de Osmanlı mutfağını en muhteşem haliyle tatmak için Yanyalı Fehmi Lokantası'nı mutlaka denemelisiniz.
Adres: Osmanağa Mahallesi, Güneşli Bahçe Sk. No:1, Kadıköy
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