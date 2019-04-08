Krep nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli kahvaltılık krep tarifi

Un, yumurta, süt, yağ ile oluşturulan ve hazırlanışı oldukça kolay olan krep, doyurucu sofralarımızın vazçilmezleri arasında yer alıyor. Anadolu ve Rumeli'de yaygın olan ve, kaygana, akıtma gibi isimlerle de bilinen krep tarifi özellikle ev hanımları tarafından araştırılıyor. İşte sizlere birbirinden güzel, pratik ve kahvaltılık krep tarifi...

MALZEMELER

1,5 su bardağı un

2 su bardağı süt

2-3 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kasığı soda

1 su bardağı sıvı yağ

KREPİN HAZIRLANIŞ AŞAMASI

Unu yumurta, süt ve tuzla karıştırın (karıştırıcı ile daha kolay). Elde edilen hamur çok kalın olmamalıdır. Eğer yeterince ince değilse, biraz daha süt ekleyin. Karışımın en az yarım saat dinlenmesini sağlayın. Yapışmaz bir tencereye bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Tavayı orta ateşte 2-3 dakika kızdırın.

Bir kepçe krep karışımını tüm tavayı kaplayacak şekilde yayın. Bir tarafı hafifçe kahverengileşmeye başladığında (yaklaşık bir dakika) krepi geniş bir tahta veya plastik spatula ile çevirin. Krepleri; krem peynir, reçel, marmelat, bal, pekmez, zeytin ezmesi, salca veya çilek-muz gibi çeşitli meyvelerle sunuma hazırlayabilirsiniz.

DAMAK ZEVKİNİZE GÖRE ALTERNATİF OLUŞTURABİLİRSİNİZ

Sucuklu yumurta, sosisli yumurta, salamlı yumurta, kaşarlı yumurta, beyaz peynirli yumurta veya sade yumurta ile yenilebilir.

Ceviz ve pekmez karışımı sürülerek dürüm yapılarak veya aralarına ceviz ve pekmez karışımı sürülerek en az 7 en çok 10 kat akıtma hazırlanır ve baklava dilimi şeklinde kesilerek yenilebilir.Arasına reçel, pekmez, bal veya kakaolu kremalar sürülerek dürüm şeklinde yenilebilir. Beyaz peynir ve maydanoz karışımı serpilerek dürüm yapılarak yenilebilir. Sucuklu, sosisli, salamlı veya hepsi karıştırılarak dürüm yapılarak yenilebilir.

BEĞENDİLİ KREP SARMA

Krep için malzemeler:

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 tutam tuz

İç harç için malzemeler:

4 adet bostan patlıcan

2 diş sarımsak

200 gram süzme peynir

5-6 dal taze kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sos için malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

500 mililitre süt

1 tutam toz muskat

100 gram taze kaşar

2 çay kaşığı tuz

BEĞENDİLİ KREP HAZIRLANIŞI

Krep için olan tüm malzemeleri çırpın ve krep tavasında 6-8 adet krep yapın.

Üstlerine delikler açtığınız bostan patlıcanları 240 derece fırında tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen patlıcanlarınızın içlerini bir kaseye alın. Kaseye süzme peynir, taze kekik yaprakları, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin ve harmanlayın.

Beşamel sos için tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun, süt, tuz, karabiber, muskatı ekleyin ve kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Hazırladığınız kreplerden birini alın rulo yapın ve içine patlıcanlı harçtan koyup yağladığınız fırın kabınıza yerleştirin. Tüm krepler ve harç bitene kadar bu işleme devam edin.

Fırın tepsinizin içindeki kreplerin üzerine beşamel sosu dökün ve yayın.