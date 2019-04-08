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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gurme
08.04.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

Krep nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli kahvaltılık krep tarifi

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Krep nasıl yapılır? İşte pratik ve lezzetli kahvaltılık krep tarifi

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan krep, en eski ismiyle akıtma olarak da biliniyor. Özellikle pazar kahvaltılarının demirbaşı olan ve büyük küçük herkesin damak tadına hitap eden krep, doyurucu yemek olarak servis ediliyor. Peki, un, yumurta, süt, gibi basit malzemelerle hazırlanan krep nasıl yapılır? İşte, ilk defa yapacaklar için pratik ve lezzetli krep tarifi...

Un, yumurta, süt, yağ ile oluşturulan ve hazırlanışı oldukça kolay olan krep, doyurucu sofralarımızın vazçilmezleri arasında yer alıyor. Anadolu ve Rumeli'de yaygın olan ve, kaygana, akıtma gibi isimlerle de bilinen krep tarifi özellikle ev hanımları tarafından araştırılıyor. İşte sizlere birbirinden güzel, pratik ve kahvaltılık krep tarifi...

MALZEMELER

1,5 su bardağı un
2 su bardağı süt
2-3 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay kasığı soda
1 su bardağı sıvı yağ

KREPİN HAZIRLANIŞ AŞAMASI

Unu yumurta, süt ve tuzla karıştırın (karıştırıcı ile daha kolay). Elde edilen hamur çok kalın olmamalıdır. Eğer yeterince ince değilse, biraz daha süt ekleyin. Karışımın en az yarım saat dinlenmesini sağlayın. Yapışmaz bir tencereye bir çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Tavayı orta ateşte 2-3 dakika kızdırın.
Bir kepçe krep karışımını tüm tavayı kaplayacak şekilde yayın. Bir tarafı hafifçe kahverengileşmeye başladığında (yaklaşık bir dakika) krepi geniş bir tahta veya plastik spatula ile çevirin. Krepleri; krem peynir, reçel, marmelat, bal, pekmez, zeytin ezmesi, salca veya çilek-muz gibi çeşitli meyvelerle sunuma hazırlayabilirsiniz.

DAMAK ZEVKİNİZE GÖRE ALTERNATİF OLUŞTURABİLİRSİNİZ

Sucuklu yumurta, sosisli yumurta, salamlı yumurta, kaşarlı yumurta, beyaz peynirli yumurta veya sade yumurta ile yenilebilir.
Ceviz ve pekmez karışımı sürülerek dürüm yapılarak veya aralarına ceviz ve pekmez karışımı sürülerek en az 7 en çok 10 kat akıtma hazırlanır ve baklava dilimi şeklinde kesilerek yenilebilir.Arasına reçel, pekmez, bal veya kakaolu kremalar sürülerek dürüm şeklinde yenilebilir. Beyaz peynir ve maydanoz karışımı serpilerek dürüm yapılarak yenilebilir. Sucuklu, sosisli, salamlı veya hepsi karıştırılarak dürüm yapılarak yenilebilir.

BEĞENDİLİ KREP SARMA

Krep için malzemeler:
2 su bardağı un
2 su bardağı süt
2 adet yumurta
1 tutam tuz
İç harç için malzemeler:
4 adet bostan patlıcan
2 diş sarımsak
200 gram süzme peynir
5-6 dal taze kekik
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Beşamel sos için malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
500 mililitre süt
1 tutam toz muskat
100 gram taze kaşar
2 çay kaşığı tuz

BEĞENDİLİ KREP HAZIRLANIŞI

Krep için olan tüm malzemeleri çırpın ve krep tavasında 6-8 adet krep yapın.

Üstlerine delikler açtığınız bostan patlıcanları 240 derece fırında tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen patlıcanlarınızın içlerini bir kaseye alın. Kaseye süzme peynir, taze kekik yaprakları, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiber ekleyin ve harmanlayın.

Beşamel sos için tereyağını eritin, üzerine unu ekleyip kavurun, süt, tuz, karabiber, muskatı ekleyin ve kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin.
Hazırladığınız kreplerden birini alın rulo yapın ve içine patlıcanlı harçtan koyup yağladığınız fırın kabınıza yerleştirin. Tüm krepler ve harç bitene kadar bu işleme devam edin.

Fırın tepsinizin içindeki kreplerin üzerine beşamel sosu dökün ve yayın.

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