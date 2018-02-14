Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Krep nasıl yapılır? En kolay krep tarifi

Krep nasıl yapılır? En kolay krep tarifi

Kahvaltı ve beş çayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan, hem tatlı hem de tuzlu lezzetlerin yanına yakışan krepin tarifini, yapılışını ve püf noktasını sizler için derledik. İşte, özellikle ilk defa yapacaklar için kolay ve lezzetli krep tarifi...

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 14:47 | Son Güncelleme :

Krep, yöresel olarak akıtma olarak adlandırılan ve un, yumurta, süt, yağ ve tuz ile hazırlanan hamurun kızgın bir tavaya dökülmesiyle hazırlanan oldukça lezzetli ve besleyici bir yiyecektir. Ülkemizde sevilerek tüketilen krep, reçel ve çikolata gibi tatlı besinlerle tüketildiği gibi, peynir ve zeytin gibi tuzlu ürünlerle de tüketilebiliyor. İşte kolay krep tarifi ve malzemeleri...

KREP TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yumurta
  • 2 su bardağından daha az un
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Tercihinize göre tere yağ ya da sıvı yağ
  • Damak zevkinize göre, mantar, zeytin ve baharat ilavesi de yapabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

Derin bir tencerede un, süt ve suyu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın. Bu aşamadan sonra yumurtaları ekleyerek çırpma işlemini sürdürün. Malzemelerin, kek hamurundan daha akıcı bir kıvama gelmesini sağlayın.

Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ ilave ederek tavayı ısıtın. Hazırladığını karışımı kepçe yardımıyla tavaya dökerek yaymaya başlayın. Hamurun her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin.

İstediğiniz kıvama geldiğinde ocağı kapatın. Son olarak zevkinize göre bir sunum hazırlayın

Afiyet olsun...

Etiketler: Krep , krep nasıl yapılır , krep tarifi
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri