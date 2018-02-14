Krep nasıl yapılır? En kolay krep tarifi

Krep, yöresel olarak akıtma olarak adlandırılan ve un, yumurta, süt, yağ ve tuz ile hazırlanan hamurun kızgın bir tavaya dökülmesiyle hazırlanan oldukça lezzetli ve besleyici bir yiyecektir. Ülkemizde sevilerek tüketilen krep, reçel ve çikolata gibi tatlı besinlerle tüketildiği gibi, peynir ve zeytin gibi tuzlu ürünlerle de tüketilebiliyor. İşte kolay krep tarifi ve malzemeleri...

KREP TARİFİ

MALZEMELER

2 yumurta

2 su bardağından daha az un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Tercihinize göre tere yağ ya da sıvı yağ

Damak zevkinize göre, mantar, zeytin ve baharat ilavesi de yapabilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

Derin bir tencerede un, süt ve suyu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın. Bu aşamadan sonra yumurtaları ekleyerek çırpma işlemini sürdürün. Malzemelerin, kek hamurundan daha akıcı bir kıvama gelmesini sağlayın.

Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ ilave ederek tavayı ısıtın. Hazırladığını karışımı kepçe yardımıyla tavaya dökerek yaymaya başlayın. Hamurun her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin.

İstediğiniz kıvama geldiğinde ocağı kapatın. Son olarak zevkinize göre bir sunum hazırlayın

Afiyet olsun...