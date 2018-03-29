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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gurme
Kaynak: Doğan Burda
29.03.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Kış bitmeden en iyi bozayı içebileceğiniz 6 mekân

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Kış bitmeden en iyi bozayı içebileceğiniz 6 mekân

Soğuk havalarda hepimizin aklına tek bir geleneksel tat düşer: Boza. Belki herkes bu yoğun kıvamlı içeceği sevmeyebilir ama geçmişten bugüne kışları kış yapan lezzetlerden biridir boza. Üzerine bir de klasiklerin ellerinden çıkma mükemmel bir boza içiyorsanız, değmeyin keyfinize!

Birinci Profiterol

Üsküdar’ın en klasik lezzet duraklarından biri olan Birinci Profiterol adı üzerinde aslında ekler ve profiterolleriyle ünlü. Ancak bilenler buraya kışın boza da içmek için geliyorlar. Tatlıya doyacağınız bir gün yaşamak istiyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz.

Kış bitmeden en iyi bozayı içebileceğiniz 6 mekân

Vefa Bozacısı

1876 yılında bu yana bozanın en güzelini damaklarımıza ulaştıran Vefa Bozacısı Fatih’in en meşhur dükkânlarından biridir. İçerisinde C,A,D ve E vitaminlerini bulunduran bu nedenle de bağışıklığınızı da güçlendiren bu içeceğin en iyi adreslerinden biri şüphesiz Tarihi Vefa Bozacısı’dır. Gözünüz kapalı doya doya içebilirsiniz.

Kış bitmeden en iyi bozayı içebileceğiniz 6 mekân

Damla Dondurma ve Boza

İstanbul’un tarihinde öneme sahip yerlerden bir diğeri olan Kurtuluş’ta yer alan Damla Bozacısı’nın diğer adının dondurmacı olması, mevsimine göre dondurmanın ve bozanın en güzelini sevenlerine sunmasından kaynaklanıyor. Yazın dondurma yerken kışın sizi boza bekliyor.

Kış bitmeden en iyi bozayı içebileceğiniz 6 mekân

Çaykur Çay Vakti

Boza denince bu lezzet İstanbul’un en eski semtlerinde kendine yer bulmuş gibi hissediyor insan. Tabii bu semtleri sayarken Moda’yı da es geçmek olmaz. Moda da sıcacık bir şeyler içmek için en güzel mekânlardan biri olan Çaykur Çay Vakti’nde bir de boza içmeyi deneyin. Emin olun pişman olmayacaksınız.

Kış bitmeden en iyi bozayı içebileceğiniz 6 mekân

Aslı Börek

Aslı Börek’in birçok semtte şubeleri var. Ancak özellikle Eminönü’nün tarihi dokusunda geçmişten gelen bu efsane tadı damakta hissetmenin keyfi bir başka. Kışın soğuk günlerinde Eminönü sokaklarında bir tur attıktan sonra ısınmak için sığınılabilecek en iyi mekânlardan biri.

Kış bitmeden en iyi bozayı içebileceğiniz 6 mekân

Bu Bu Dondurma

Bu Bu Dondurma aslında bir dondurmacı ama kışın dünyanın en lezzetli bozalarını sevenlerine sıcacık sunmayı da ihmal etmiyor. Şişelerde satın alabileceğiniz bozanın lezzeti gerçekten efsane olabilecek kadar iddialı.

BU MUFFIN'LER BOZANIN YANINDA ÇOK İYİ GİDER

Muzlu Çikolatalı Top Kek
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