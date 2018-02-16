Kek nasıl yapılır? İşte kolay kek tarifi

Her yaştan insanın severek tükettiği tatlılardan olan kek, özellikle ani gelen misafirlere ikram edilen "hayat kurtaran" bir lezzet. Sizler için canınız her çektiğinde yapabileceğiniz kolay kek tarifini yazdık. İşte, pratik ve lezzetli kek tarifi...

KOLAY VE LEZZETLİ KEK TARİFİ

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Damak zevkiniz ve tercihinize göre, limon kabuğu ya da ceviz taneleri

HAZIRLANIŞI

Yumurtalar ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın. Süt, yağ ve rendelenmiş limon kabuğunu ya da cevizi de ekledikten sonra çırpma işlemine bir süre daha devam edin. Sonraki aşamada ise un, kabartma tozu ve vanilyayı hazırladığınız karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri mikserle karıştırmaya devam edin. Kek kalıbı ya da tepsinizin tabanını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız harcı dökün ve üzerini bir spatula yardımı ile düzleştirin. Önceden 170 derece ısıttığınız fırında yaklaşık olarak 40-45 dakika pişirin. Son olarak kekinizi dinlendikten sonra damak zevkinize göre süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...