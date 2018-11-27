Kanepe nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli kanepe tarifleri
Kanepe nasıl yapılır sorusunun yanıtı özel günlerde misafirlerine birbirinden lezzetli yiyecekler sunmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Özellikle kokteyl partilerinin gözde yiyeceği olan kanepeler için birbirinden lezzetli tarifler yer alıyor. Peki, kanepe nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli kanepe tarifleri.
Partilerde, kokteyllerde ve özel günlerde aperatif olarak karşınıza çıkan kanepeler, lezzetli olduğu kadar dış görünüşüyle de dikkat çekiyor. Evinizde bulunan malzemeler ile farklı çeşitlerde kolay kanepe tarifleri yapabilirsiniz. Özel misafirleriniz için ikramlık olan kanepeleri çayın yanında da küçük atıştırmalıklar yerine servis edebilirsiniz.
Kanepe tarifleri
İşte hem yemesi, hem de hazırlaması kolay, aynı zamanda görüntüleri ile cezbedici olan kanepe tarifleri paylaşıyoruz.
Kahvaltılık kanepe tarifi
Kahvaltılık kanepe tarifini, ister kahvaltılarınızda aperatif olarak yiyebilir, isterseniz de çayın yanında kullanabilirsiniz.
Malzemeler
-Çeri domates
-Zeytin
-Peynir
-Marul ya da maydanoz
-Peynir
-Labne
-Siyah susam
-Minik kesilmiş ekmekler
Nasıl yapılır?
Labnenin içine siyah susamı karıştırın. Minik minik doğranmış ekmeklerin üzerine labneyi sürün. Üzerini çeri domates, zeytin, peynir ve marul ya da maydanoz ile süsleyin.
Jambonlu kanepe tarifi
Jambonlu kanepe tarifi özel günleriniz için vazgeçilmez bir tariftir. Bu tarifi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler
-Jambon
-Zeytin
-Çeri domates
-Kaşar ya da peynir
-Marul
-Minik kesilmiş ekmekler
Nasıl yapılır?
Ekmeklerin üzerine marulları yerleştirin ve jambonları eşit parçalara bölerek üstüne ekleyin. Jambonun arasına domates ve kaşarı ekleyin. Daha sonra jambon aralıklı kalacak şekilde ekmekleri domates ile sabitleyin.
Somon füme kanepe tarifi
Somon füme kanepe tarifi özel kokteyllerde misafirlerinize sunabileceğiniz aperatif bir tariftir. Üstelik yapaması oldukça basittir.
Malzemeler
-Somon füme
-Labne peyniri
-Etimek
-Dere otu
-Dilerseniz siyah zeytin
Nasıl yapılır?
Somon fümeleri küçük bir şekilde doğrayın. Eşit bir şekilde böldüğünüz etimeklerin üzerine labne peyniri sürün. Üzerine somonları yerleştirin. Dere otu ve zeytin ile süsleyebilirsiniz.
Salatalıklı kanepe tarifi
Hafif kanepe tarifi arıyorsanız, salatalıklı kanepe tarifini deneyebilirsiniz. Bu farklı fakat hafif lezzeti sağlıklı atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz.
Malzemeler
-Roka
-İri salatalık
-Kurutulmuş domates
-Labne veya krem peynir
Nasıl yapılır?
Salataları yuvarlık şekilde doğrayın. Üzerlerine krema poşeti ile labneleri yerleştirin. Üzerine kurutulmuş domatesleri yerleştirin ve ince kıyılmış roka ile süsleyin.
Baharatlı peynirli kanepe tarifi
Baharat sevenler için baharatlı kanepe tarifini sizin için paylaştık. Tercih ettiğiniz tuzlu bisküvi ile benzersiz bir tada ulaşabilirsiniz.
Malzemeler
-Yarım paket tuzlu yuvarlak bisküvi
-Krem peynir veya labne
-Çeri domates
-Maydanoz
-İnce kesilmiş salatalık
-Kekik, fesleğen ve pul biber
Nasıl yapılır?
Labnenin içine kekik, fesleğen ve pul biber ekleyerek karıştırın. Bisküvilerin üzerine hazırladığınız karışımı sürün. Daha sonra üzerini çeri domates, salatalık ve maydanozla süsleyin.
Pastırmalı kanepe tarifi
Vazgeçilmez lezzetler arasında olan pastırma, kanepeleriniz için farklı ve lezzetli bir seçenek olacaktır. İçine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir gün yaşatabilirsiniz.
Malzemeler
-Pastırma
-Marul
-Krem peynir ya da labne
-İsteğe göre baharat
-Üçgen kesilmiş ekmekler ya da kare
-Kaşar peyniri
-Salatalık turşusu
Nasıl yapılır?
Üçgen şeklinde kestiğiniz minik ekmek içlerinin üzerine krem peyniri sürün. Daha sonra marulları yerleştirin ve üzerine ekmek boyutunda kestiğiniz pastırmaları koyarak bir kürdan yardımıyla sabitleyin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle