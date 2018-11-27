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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gurme
27.11.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Kanepe nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli kanepe tarifleri

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Kanepe nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli kanepe tarifleri

Kanepe nasıl yapılır sorusunun yanıtı özel günlerde misafirlerine birbirinden lezzetli yiyecekler sunmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Özellikle kokteyl partilerinin gözde yiyeceği olan kanepeler için birbirinden lezzetli tarifler yer alıyor. Peki, kanepe nasıl yapılır? İşte birbirinden lezzetli kanepe tarifleri.

Partilerde, kokteyllerde ve özel günlerde aperatif olarak karşınıza çıkan kanepeler, lezzetli olduğu kadar dış görünüşüyle de dikkat çekiyor. Evinizde bulunan malzemeler ile farklı çeşitlerde kolay kanepe tarifleri yapabilirsiniz. Özel misafirleriniz için ikramlık olan kanepeleri çayın yanında da küçük atıştırmalıklar yerine servis edebilirsiniz.

Kanepe tarifleri

İşte hem yemesi, hem de hazırlaması kolay, aynı zamanda görüntüleri ile cezbedici olan kanepe tarifleri paylaşıyoruz.

Kahvaltılık kanepe tarifi

Kahvaltılık kanepe tarifini, ister kahvaltılarınızda aperatif olarak yiyebilir, isterseniz de çayın yanında kullanabilirsiniz.

Malzemeler

-Çeri domates
-Zeytin
-Peynir
-Marul ya da maydanoz
-Peynir
-Labne
-Siyah susam
-Minik kesilmiş ekmekler

Nasıl yapılır?

Labnenin içine siyah susamı karıştırın. Minik minik doğranmış ekmeklerin üzerine labneyi sürün. Üzerini çeri domates, zeytin, peynir ve marul ya da maydanoz ile süsleyin.

Jambonlu kanepe tarifi

Jambonlu kanepe tarifi özel günleriniz için vazgeçilmez bir tariftir. Bu tarifi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

-Jambon
-Zeytin
-Çeri domates
-Kaşar ya da peynir
-Marul
-Minik kesilmiş ekmekler

Nasıl yapılır?

Ekmeklerin üzerine marulları yerleştirin ve jambonları eşit parçalara bölerek üstüne ekleyin. Jambonun arasına domates ve kaşarı ekleyin. Daha sonra jambon aralıklı kalacak şekilde ekmekleri domates ile sabitleyin.

Somon füme kanepe tarifi

Somon füme kanepe tarifi özel kokteyllerde misafirlerinize sunabileceğiniz aperatif bir tariftir. Üstelik yapaması oldukça basittir.

Malzemeler

-Somon füme
-Labne peyniri
-Etimek
-Dere otu
-Dilerseniz siyah zeytin

Nasıl yapılır?

Somon fümeleri küçük bir şekilde doğrayın. Eşit bir şekilde böldüğünüz etimeklerin üzerine labne peyniri sürün. Üzerine somonları yerleştirin. Dere otu ve zeytin ile süsleyebilirsiniz.

Salatalıklı kanepe tarifi

Hafif kanepe tarifi arıyorsanız, salatalıklı kanepe tarifini deneyebilirsiniz. Bu farklı fakat hafif lezzeti sağlıklı atıştırmalık olarak tercih edebilirsiniz.

Malzemeler

-Roka
-İri salatalık
-Kurutulmuş domates
-Labne veya krem peynir

Nasıl yapılır?

Salataları yuvarlık şekilde doğrayın. Üzerlerine krema poşeti ile labneleri yerleştirin. Üzerine kurutulmuş domatesleri yerleştirin ve ince kıyılmış roka ile süsleyin.

Baharatlı peynirli kanepe tarifi

Baharat sevenler için baharatlı kanepe tarifini sizin için paylaştık. Tercih ettiğiniz tuzlu bisküvi ile benzersiz bir tada ulaşabilirsiniz.

Malzemeler

-Yarım paket tuzlu yuvarlak bisküvi
-Krem peynir veya labne
-Çeri domates
-Maydanoz
-İnce kesilmiş salatalık
-Kekik, fesleğen ve pul biber

Nasıl yapılır?

Labnenin içine kekik, fesleğen ve pul biber ekleyerek karıştırın. Bisküvilerin üzerine hazırladığınız karışımı sürün. Daha sonra üzerini çeri domates, salatalık ve maydanozla süsleyin.

Pastırmalı kanepe tarifi

Vazgeçilmez lezzetler arasında olan pastırma, kanepeleriniz için farklı ve lezzetli bir seçenek olacaktır. İçine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir gün yaşatabilirsiniz.

Malzemeler

-Pastırma
-Marul
-Krem peynir ya da labne
-İsteğe göre baharat
-Üçgen kesilmiş ekmekler ya da kare
-Kaşar peyniri
-Salatalık turşusu

Nasıl yapılır?

Üçgen şeklinde kestiğiniz minik ekmek içlerinin üzerine krem peyniri sürün. Daha sonra marulları yerleştirin ve üzerine ekmek boyutunda kestiğiniz pastırmaları koyarak bir kürdan yardımıyla sabitleyin.

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