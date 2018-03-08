Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Kadınların yarattığı 9 muhteşem restoran

Kadınların yarattığı 9 muhteşem restoran

Bir şeye kadın eli değdi mi onun ne kadar güzelleşebileceğine dair çok fazla örnek bulunuyor. Hele bir de bu kadınların elleri restoranlara değerse neye benzeyeceğini bize gösteren birbirinden güzel örnek var.

Kaynak: Doğan Burda
08.03.2018 - 11:22 | Son Güncelleme :

Leyla ve Sara Tabrizi / Su’dan ve Aheste

Özellikle mekânların isimlerinin güzelliğine dikkat çekmek isteriz. Hemen sonra ise Alaçatı’da gelmiş geçmiş en efsane isimleri yaratmış bu iki kadına dikkat etmenizi istiyoruz. İki kız kardeşten büyüğü Leyla Tabrizi, Türk ve İran mutfağının en güzel birleşimini özenle bize sunuyor. Hele ki bir kahvaltısı var, dillere destan ve kesinlikle unutulmaz. Bu nedenle Su’dan mutlaka tanışılması gereken bir mekân. Küçük kız kardeş Sara ise mutfakta en az ablası kadar iddialı ve İstanbul’da Aheste’nin başında. Tüm malzemelerin organik olduğu mekân aslında yeni nesil bir meyhane ve mezeler konusunda oldukça iddialı.

Kadınların yarattığı 9 muhteşem restoran

Didem Şenol ve Esra Acar / Gram

Didem Şenol’un psikoloji okurken aniden ABD’ye gidip aşçılık eğitimi almaya karar vermesiyle başlıyor hikâye. Kendini güzel yemekler yapmaya o kadar adıyor ki önce Karaköy’de Lokanta Maya’yı ardından da hepimizin daha da yakından tanıdığı Gram’ı açıyor. Yanında ise başka bir kadın şef olan yetenekli Esra Acar bulunuyor. Bu iki kadın bir araya gelip, sadece mevsimindeki meyve sebzelerden muhteşem yemekler yaratıyorlar.

Kadınların yarattığı 9 muhteşem restoran

Çiğdem Alagök / Sardunya ve Bosphorus Brewing

Kırk küsur yıldır deniz ürünlerini büyük bir lezzetle bizlere sunan Sardunya markası bir süredir Çiğdem Alagök’ün ellerinde zirveye tırmanmaya devam ediyor. Aynı zamanda bir dalgıç olan Çiğdem Hanım’ın denize ve denizin verdiklerine ilgisi çok büyük. Bu nedenle de işinde çok başarılı. Ancak bitti mi bitmedi! Kendisi Bosphorus Brewing’in de yöneticiliğini yapıyor. Burada bira ve yemeğin en iyi şekilde bir araya gelmesi için uğraşan Çiğdem Alagök ve ekibi ortaya efsane menüler çıkarıyor.

Kadınların yarattığı 9 muhteşem restoran

Aslı Pasinli / La Mancha, Kydonia, İncirli Şaraphane ve Banyan

Asya’nın baharat zengini mutfağını Türkiye’ye tanıtan en önemli isimlerden biri olan Aslı Pasinli, bunu Banyan restoran adı altında gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok prestijli ödülleri de büyük bir onurla havaya kaldırdı. Ardından şarabın en iyi adresi İncirli Şaraphane, Ege’nin muhteşem tarifleriyle Kydonia ve Akdeniz mutfağının en ateşli temsilcilerinden La Mancha geldi. Daha ne olsun!

Kadınlar Günü neden 8 Mart’ta kutlanır?
daha fazla video için

 

Etiketler: Dünya Kadınlar Günü , kadın yönetici , kadın işletmeci
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri