İş çıkışı hayatınızı kurtaracak 2 lezzetli tarif

TAZE FASULYE VE SOMONLU BULGUR SALATASI

Malzemeler

140 gram bulgur, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 derisiz somon filetosu, 6 soğan, yarım limon suyu, 1 çorba kaşığı bal, 1 portakalın suyu, 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu, 200 gram taze fasulye.

Hazırlanışı

Bulgurunuzu haşlayarak pişirin. Zeytinyağını kızartma tavasına dökün ve orta ateşte ısıtın. Somon filetolarının her iki tarafını da 3’er dakika kızartın. Üzerine soğanları ekleyin ve 1 dakika daha pişirin. Üzerine limon suyu, bal, portakal suyu ilave edin ve sos tencerede kabarcık yapana kadar 1 dakika kadar daha pişirin.

Bu arada fasulyeleri 4 dakika boyunca yumuşayana kadar haşlayıp, suyunu süzdürün. Bulguru bir çatalla karıştırıp, fasulyeleri, biraz limon kabuğunu içine atıp ve karıştırmaya devam edin. Bulgurun üzerine somonunuzu koyun ve sosunu da üzerine gezdirin.

KARİDESLİ MAKARNA

Malzemeler

200 gram linguine veya spagetti, 25 gram tereyağı, 200 gram çiğ kabuklu karides, 1 diş ezilmiş sarımsak, 100 mililitre beyaz şarap, limon suyu, 1 avuç doğranmış maydanoz.

Hazırlanışı

Paket talimatlarına uygun bir şekilde makarnayı tuzlu suda pişirin. Bu arada kızartma tavasında tereyağını ısıtın. Karidesleri ekleyin ve renk değiştirmeye başlayana kadar 1 dakika kavurun. Sarımsağı ekleyin ve rengi değişene kadar kavurmaya devam edin. Üzerine şarabı döküp kaynatın. Daha sonra tereyağının kalanını, tuzu, biberi ve kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Makarna pişince karidesleri ve sosu içine dökün ve iyice karıştırın. Sıcak sıcak servis edin.

AKŞAM EVE GİDİNCE KOLAYCA YAPABİLECEĞİNİZ ÇOK LEZZETLİ BİR TARİFİMİZ DAHA VAR