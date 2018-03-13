İncili Gastronomi Rehberi'nden lezzeti ev yemeklerini aratmayan esnaf lokantaları

İncili Gastronomi Rehberi Lezzet Noktaları’nda yer alan esnaf lokantalarının mevsimi takip eden mönüleri, yemeklerinin lezzetiyle denemeye değer.
Aslan Esnaf Lokantası
Elbasan tavası mutlaka denenmeli.
Mollafenari Mahallesi, Vezirhanı Caddesi, No: 66, Fatih, İstanbul
0 212 513 76 10
ASLAN ESNAF LOKANTASI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
Asude Ev Yemekleri
Zeytinyağlı biber dolması, cağ kebabı, asude tatlısı öne çıkan lezzetleri arasında.
Kuzguncuk Mahallesi, İcadiye Caddesi, Perihan Abla Sokak, No: 4/A, Üsküdar, İstanbul
0 216 334 44 14
ASUDE EV YEMEKLERİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
Erzincanlı Ali Baba
Kuru fasulyesi ile ünlü.
Süleymaniye Mahallesi, Fatih, İstanbul
0 212 513 62 19
ERZİNCANLI ALİ BABA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
Fasuli Karaköy Esnaf Lokantası
Uzun pişen fasulyesi her damak için vazgeçilmez olabilir.
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kılıç Ali Paşa Caddesi, No: 6, Beyoğlu, İstanbul
0 212 243 65 80
FASULİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
Bahar Lokantası
Porsiyonlarının büyük oluşu ile ünlü.
İstinye Mahallesi, Çayır Caddesi, No: 6/A, Sarıyer, İstanbul
0 212 277 87 25
BAHAR LOKANTASI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
Özkonak Lokantası
Cihangir Mahallesi sakinlerinin uğrak noktası. Menemen, kuru köfte ve sulu yemekleri çok seviliyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı ve sütlü tatlıları ile de ünlü.
Kılıç Ali Paşa Mahallesi, Akarsu Caddesi, No: 46/B, Beyoğlu, İstanbul
ÖZKONAK HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
Paçacı Mahmut Usta
Klasik bir esnaf lokantası gibi gözükse de öne çıkan lezzeti paça çorbası.
İskender Paşa Mahallesi, Kızanlık Caddesi, No: 16, Fatih, İstanbul
0 212 249 13 07
PAÇACI MAHMUT USTA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
Rose Mary
Ciğer tavasıyla ünlü.
Yalıkavak Mahallesi, Barış Caddesi, Bodrum, Muğla
0 531 388 88 18
ROSE MARY HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
Kale Lokantası (Tokmak Hasan'ın Yeri)
Tas kebabı ile ünlü.
Musalla Mahallesi, 1015 Sokak, No: 3/1, Çeşme, İzmir
0 232 712 05 19
TOKMAK HASAN'IN YERİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDE (TIKLAYIN)
VE BİR ESNAF LOKANTASI KLASİĞİ ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE YEMEĞİ
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