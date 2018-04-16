İncili Gastronomi Rehberi onaylı bu adreslerde lezzet ve keyif bir arada

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Gurme
16.04.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

İncili Gastronomi Rehberi onaylı bu adreslerde lezzet ve keyif bir arada

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İncili Gastronomi Rehberi onaylı bu adreslerde lezzet ve keyif bir arada

Eğer güne güzel bir kahvaltı ile başlamak, öğle saatlerinde atıştırmalık bir şeyler yemek veya akşam üzerini mis kokulu bir kahve ile taçlandırmak isterseniz bu öneriler sizin için.

İstanbul, Bodrum ve Çeşme’deyseniz İncili Gastronomi Rehberi’nin kafe seçimlerine göz atabilirsiniz. 

Aşşk Kahve
Boğaz kenarında kahvaltı keyfi için bir seçenek.
Kuruçeşme Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, No: 64/B, Beşiktaş, İstanbul
0 212 265 47 34

AŞŞK KAHVE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Baş Köşe Restoran
Motor iskelesi karşısında. Ev yapımı limonata ile birlikte, dereotlu ev poğaçası yiyip motora binip işinize gidebilirsiniz.
Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, No: 23/A, Adalar, İstanbul
0 535 540 71 83

BAŞ KÖŞE İLE  İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Cafe Setup
Kabataş ve Setüstü'ne kimlik ve renk katan, mahalleyi birleştiren keyifli mekan.
Ömer Avni Mahallesi, İnebolu Sokak, No: 27, Beyoğlu, İstanbul
0 212 251 51 85

CAFE SETUP İLE  İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Çengelköy Tarihi Çınaraltı
Menemeni, gül böreği ve her daim taze çayı.
Çengelköy Caddesi, Çınarlı Camii Sokak. No: 4, Üsküdar, İstanbul
0 216 422 10 36

ÇENGELKÖY TARİHİ ÇINARALTI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Çukurcuma 49
Kahvaltısı, pizzası ve haşhaşlı cevizli böreği denenmeli.
Kuloğlu Mahallesi, Turnacıbaşı Caddesi, No: 49/A, Beyoğlu, İstanbul
0 212 249 00 48

ÇUKURCUMA 49 İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Four Letter Word Coffee
Sahibi Eylem Hanım’ın naneli beyaz çikolatalı keki harika! Kongo kahvesini kendilerine özgü yöntemle yapıyorlar.
Burgazada Mahallesi, Takımağa Sokak, No: 1/A, Adalar, İstanbul
0 216 381 21 80

FOUR LETTER WORD COFFEE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Happy Juice Bar
Bodrum merkezde minicik bir dükkan. Çevrenin ürünleri ile hazırlanan leziz sağlıklı içecekler, tostlar ve sandviçler.  Bahçeden toplanan limonlarla yapılan limonata çok iyi.
Tepecik Mahallesi, Gerence Sokak, No: 11/2, Bodrum, Muğla
0 252 313 05 44

HAPPY JUICE BAR İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Köşe Kahve
Yıllardır değişmeyen lezzeti ile limonlu mereng tadılmalı.
Tokoğlu Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, 1005. Sokak, No: 4, Çeşme, İzmir
0 232 716 04 13

KÖŞE KAHVE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

İncili Gastronomi Rehberi onaylı bu adreslerde lezzet ve keyif bir arada

Manzara Kafe
Günbatımında Ildır’a yolu düşenlerin uğraması gereken, saat 17:00 itibari ile sıcacık lokma servisi sunan bir Çeşme klasiği.
Ildır Mahallesi, 7191. Sokak, Ildır, İzmir
0 232 725 10 72

MANZARA KAFE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Minoa
Kitabevi-kafe türünün en güzel örneklerinden. Mevsim meyveli brownie tadılmalı.
Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi, No: 52/A, Beşiktaş, İstanbul
0 212 236 94 52

MİNOA İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Molka
Keyifli bir kahvaltı için tercih edilebilir.
Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 158/B, Sarıyer, İstanbul
0 212 299 22 55

MOLKA İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sailors
Köy meydanında, Alaçatı’nın en merkezi noktasında ister uzun uzadıya kahvaltınızı yapabilir, isterseniz kahvaltı salatası gibi hızlı bir atıştırmalık alabilirsiniz.
Sailors Otel, Tokoğlu Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, No: 66, Çeşme, İzmir
0 232 716 87 65

SAILORS İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sırçacı 14
Pizzaları, ev yapımı tatlıları ve doğum günü kutlamalarıyla ünlü.
Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi, No: 60, Sarıyer, İstanbul
0 212 299 50 16

SIRÇACI 14 İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sırma Kafe
Cevizli esmer buğday ekmeği, siyez buğdayından un kurabiyesi ve demirhindi şerbeti adanın özel lezzetlerinden.
Burgazada Mahallesi, Çarşı Caddesi, No: 13/A, Adalar, İstanbul
0 532 234 18 50

SIRMA KAFE İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Zeynep Doğal Ürünler
Bodrum'un en samimi dükkanlarından... Çok kaliteli bir aktar. Doğal meyve suları veya bitki çaylarını yüz yıllık dededen kalma evin muz ağaçlı avlusunda deneyebilirsiniz. Kahveleri de orada kavruluyor.
Çarşı Mahallesi, Türk Kuyusu Caddesi, No: 15, Bodrum, Muğla
0 252 313 24 02

ZEYNEP DOĞAL ÜRÜNLER İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

İncili Gastronomi Rehberi onaylı bu adreslerde lezzet ve keyif bir arada

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