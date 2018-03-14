Herkesin seveceği 5 kolay makarna sosu

En pratik ve herkesin sevdiği yemeklerin başında makarna geliyor. Farklı malzemelerle çeşitlendirilebilir olması da bu yemeği daha popüler hale getiriyor. İşte makarnanızı lezzetlendirilecek makarna sosları:

BOLONEZ SOS

Malzemeler

1 adet kuru soğan, 1-2 diş sarımsak, 1 adet havuç, 300 gram kıyma, 2 adet domates, 1 çay bardağı su, isteğe göre salça, tuz, karabiber, kekik.

Yapılışı

Kuru soğanı küçük küçük doğrayıp kavurmaya başlayın. Daha sonra ince ince kıyılmış sarımsağı ekleyin. Biraz daha kavurduktan sonra rendelediğiniz havucu da ilave edin. Kıymayı da ekleyip renk alana kadar kavurun. Sonra rendelediğiniz domatesleri, salçayı ve suyu ekleyip biraz kaynatıp altını kapatın. Baharatlarını da ekleyip altını kapatın. Makarna için penne ya da spagetti kullanırsanız daha lezzetli olacaktır.

KREMALI MANTAR SOS

Malzemeler

2 diş sarımsak, 400 gram mantar, 1 kuru şekersiz krema, varsa fesleğen, tuz, karabiber.

Yapılışı

Sarımsağı kavurup üzerine doğradığınız mantarları ekleyin. 3-4 dakika kavurduktan sonra ocağı kısıp kremayı ve varsa fesleğeni ekleyin. Karabiber ve tuzu da katıp biraz kaynatın. Sosunuz hazır.

NAPOLİTEN SOS

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 3 adet domates, birkaç yaprak taze fesleğen, tuz, karabiber.

Yapılışı

Zeytinyağını tavada biraz ısıttıktan sonra doğradığınız sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Rendelediğiniz domatesleri de tencereye ilave edin. Taze fesleğen, tuz ve karabiberi ekleyip kaynayana kadar pişirin. Makarnanızın tadını daha da güzelleştirmek isterseniz sunum yaparken üzerine parmesan peyniri rendeleyin.

PESTO SOS

Malzemeler

25 gram dolmalık fıstık, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 100 gram taze fesleğen, 2 diş sarımsak, 2-3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan.

Yapılışı

Öncelikle dolmalık fıstığı 1 kaşık zeytinyağında renkleri biraz değişene kadar kavurun. Fesleğeni, sarımsağı, rendelenmiş parmesan peynirini, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve kavurduğunuz dolmalık fıstığı blender’a koyun. Eklediğiniz malzemeler, sos kıvamına gelene kadar blender’da çevirin. Yaptığınız sostan 3 yemek kaşığı 4 kişi için yeterli olacaktır. Sosunuzun kıvamı çok katı olursa zeytinyağı oranını biraz daha arttırabilir ya da makarnanın haşlama suyuyla sosu biraz daha inceltebilirsiniz. Pesto sosunuzu sadece makarnalarda değil, sandviçlerinizde de kullanabilirsiniz.

BEŞAMEL SOS

Malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 3 su bardağı soğuk süt, 200 gram kaşar peyniri.

Yapılışı

Tereyağını tencerede eritip, unu kokusu çıkıp rengi değişene kadar bu yağda kavurun. Sütünüzü yavaş yavaş ununuza ekleyin Bu esnada topaklanmaması için iyice karıştırın. (Bir çırpma teli ya da el mikseri kullanabilirsiniz. Sosunuz kıvam alana kadar karıştırın daha sonra altını kapatın. Rendelediğiniz kaşar peynirini içine ekleyin. Bu sosla çoğunlukla fırında makarna yapılır. Fırın kabına bir kat sos bir kat makarna şeklinde koyarak pişirebilirsiniz.

BEŞAMEL SOSUYLA DAHA FARKLI BİR TARİF DENEMEK İSTEYENLER İÇİN DE BİR VİDEOMUZ VAR