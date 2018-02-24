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Hem pratik hem lezzetli kahvaltılık tarifler

Yoğun çaba sarf edilen, hazırlaması uzun zaman alan kahvaltılıklar yerine pratik lezzetleri sofranıza açın. İşte öneriler...

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 16:29 | Son Güncelleme :

Haftasonu herkes uzun, keyifli kahvaltıları tercih etse de hafta içi zaman darlığı sebebiyle simit, poğaça gibi hazır seçeneklere yöneliyor ya da kahvaltı yapmayı büsbütün atlıyor. Hafta içi sabah kahvaltılarınızı bile lezzetli hale getirecek pratik lezzetleri sizler için derledik.

Yulaf Uyutması

Güne tatlı bir başlangıç yapmayı sevenlerin bayılacağı bu tarif için sadece 2 kahve fincanı süt, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 3 yemek kaşığı yoğurda ihtiyacınız var. Malzemelerin hepsini kapaklı küçük bir kavanozda karıştırın. İçine dilediğiniz taze ya da kuru meyveler, fıstık ezmesi, reçel veya kakao ekleyin. Yaptığınız karışımı 1 gece buzdolabında bekletin. Ertesi sabaha kıvam alacaktır.

Hem pratik hem lezzetli kahvaltılık tarifler

Smoothie

Sabahları kahvaltı yapmayı tercih etmeyenler için hem enerji verecek hem de işe ya da okula giderken bile tüketebileceğiniz bir içecek smoothie. Evde bulunan meyve ve sebzeleri damak tadınıza uygun biçimde yeşil elma, pancar, havuç, zencefil, ıspanak ve portakal ile birlikte katı meyve sıkacağından geçirdikten sonra üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyin ve iyice karıştırın.

Atom

1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım su bardağı yulaf ezmesi, 1 muz, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kakaoyu blender'dan geçirin. Bol lezzetli, besleyici kahvaltınız hazır.

Hem pratik hem lezzetli kahvaltılık tarifler

Patates Omleti

2 adet orta boy patatesi rendeleyin. Suyunu iyice sıktıktan sonra 1 çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber ekleyin. Ayrı bir yerde 2 adet yumurtayı çırpıp patateslerle birleştirin. İyice karıştığından emin olunca 1 kaşık yağ döktüğünüz tavaya eşit biçimde yayarak iki yüzünü de kızarana dek pişirin.

Pratik Ekmek Üstü

Çatalla ezdiğiniz beyaz peynirin içine 1 adet yumurta kırıp karıştırın. Dilimlenmiş ekmeklerin üzerine karışımı sürüp üzerine domates ve biber dilimleri dizerek fırına verin.

Hem pratik hem lezzetli kahvaltılık tarifler

Mayasız Pişi

1 yumurta, yarım çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı un ve kabartma tozunu karıştırın. Karışımdan yemek kaşığıyla alarak kızgın yağda iki yüzünü de kızartın.

Fransız Tostu

2 dilim tost ekmeğini çapraz olarak kesin. Bir kapta 2 yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tutam tarçını iyice çırpın. Ekmekleri karışıma batırıp yağsız tavada iki yüzünü de kızartın. Üzerine bal dökerek meyvelerle servis edin.

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