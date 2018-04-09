Haftaya tatlı başlamanın yolu İncili Gastronomi Rehberi!
Akide şekerinden çeşit çeşit dondurmaya, şerbetli, sütlü tatlıdan lokuma ve daha nicesine onlarca tatlı, yemek kültürümüzde çok özel bir yere sahiptir.
Özenilerek yapılmış olanına ulaşmak ise İncili Gastronomi Rehberi ile artık çok kolay. Rehberin Lezzet Noktaları’nda yer alan, müdavimlerinin hiç vazgeçemediği tatlıcıları ziyaret etmeye değer.
Ali Muhittin Hacı Bekir
1777’den günümüze lokum, akide şekeri, badem ezmesi gibi lezzetleri önce Osmanlı sarayına, ardından dünyaya tanıtan şekerlemeci, Türkiye’nin en eski özel kuruluşu.
Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi, No: 81/83, Fatih İstanbul
0 212 522 06 66
ALİ MUHİTTİN HACI BEKİR'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Ali Usta Dondurma
Moda'nın simge dükkânlarından! Antep fıstıklı dondurma denenmeli.
Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, No: 176/B, Kadıköy, İstanbul
0 216 414 18 80
ALİ USTA DONDURMA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Balkan Tulumba
Sadece bu tulumba için bile Alibeyköy'e gitmeye değer.
Gaziosmanpaşa Caddesi, No: 2, Alibeyköy, İstanbul
0 212 627 45 41
BALKAN TULUMBA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Barbaros Süt Ürünleri
1908'de kurulan, zamanında Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nde ürünlerini satan mandıra. Sütler Çatalca'dan, yoğurt ve kaymak dükkânda üretim. Eşine az rastlanır!
Akşemsettin Mahallesi, Akşemsettin Caddesi, No: 9/A, Fatih, İstanbul
0 212 524 17 69
BARBAROS SÜT ÜRÜNLERİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Bebek Badem Ezmesi
İstanbul'da badem ezmesi denildi mi akla gelen ilk mekân.
Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, No: 53/C, Beşiktaş, İstanbul
0 212 263 59 84
MEŞHUR BEBEK BADEM EZMESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Boris’in Yeri
İstanbul’un tarihi semti Kumkapı’da yiyebileceğiniz en lezzetli kaymaklı ekmek kadayıfı burada.
Şehsuvar Bey Mahallesi, Ördekli Bakkal Sokak, No: 9, Fatih, İstanbul
0 212 517 22 56
BORİS'İN YERİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Cemilzade
Özel reçetelerle hazırladıkları badem ve fıstık ezmesi 134 yıldır aynı lezzetini koruyor.
Bağdat Caddesi, No: 367/A, Kadıköy, İstanbul
0 216 385 41 83
CEMİLZADE'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Damla Dondurma
Yoğun boza sevenlerin favori mekânı, yazın da vişneli dondurması kaçmaz.
Kurtuluş Caddesi, No: 110/A, Şişli, İstanbul
0 212 233 49 25
DAMLA DONDURMA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Diyar
Burma kadayıfta çok iddialılar.
İstasyon Caddesi, No: 127, Kadıköy, İstanbul
0 216 357 42 70
DİYAR'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Dondurmacci Dondurma
Lavantalı, Bodrum mandalinalı, çikolatalı, bergamotlu, keçi peynirli, ıtırlı, bal kabaklı, ıhlamurlu nefis dondurma seçenekleri sunuyor.
İstanbul Caddesi, Arcadium Life, No: 20, Göktürk, Eyüp, İstanbul
0 212 32281 80
DONDURMACCİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Dondurmino
Açılır açılmaz taze meyvelerle günlük olarak hazırladığı gelatolarıyla 7'den 70'e herkesin vazgeçilmezi olmayı başardı. Lavantalı, nutellalı ve süt kaymaklılar favoriler.
Hacı Memiş Mahallesi, 2012 Sokak, No: 38/1, Alaçatı, Çeşme, İzmir
0 232 716 01 03
DONDURMİNO'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Girandola
Mevsiminde meyve kullanılıyor. Reyonda görmediğiniz çeşitler için, “arka dolapta var mı” diye mutlaka sorun.
Bebek Arnavutköy Caddesi, No: 109, Arnavutköy, İstanbul
0 212 265 26 29
GİRANDOLA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
İmren Pastanesi
1941 yılından beri geleneksel tatların yanı sıra kendilerine özel lezzetleri de bulabileceğiniz İmren pastanesinin mutfağı ailenin 4. kuşağına emanet.
Alaçatı Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, No: 65, Alaçatı, Çeşme, İzmir
0 232 716 83 56
İMREN PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
İsmail Şafak Dondurma
İstanbul'un belki de en gizli kalmış dondurmacısı. İçinden meyve çekirdeği çıkabilecek kadar saf meyve kullanan dükkânın cevizli dondurması başka güzel.
Atatürk Mahallesi, Nusret Ersöz Sokak, No: A/1, Büyükçekmece, İstanbul
0 212 883 99 04
İSMAİL ŞAFAK DONDURMA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Meşhur Kanlıca Yoğurdu
Pudra şekeri yerine balla bu yoğurdun tadına bakmak ayrı bir keyif.
İbrahim Paşa Caddesi, Sıtkı Bey Sokak, No: 11, Beykoz, İstanbul
0 216 331 19 16
MEŞHUR KANLICA YOĞURDU'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Katmerci Zekeriya Usta
Gaziantep’in ilk katmer ustalarından Hacı Nuri Özsimitçi’nin çocukları tarafından kuruldu. Olayı tabii ki katmer!
Watergarden Barbaros Mahallesi, Sümbül Sokak, No: 2, Ataşehir, İstanbul
0 532 214 77 61
KATMERCİ ZEKERİYA USTA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Mabel Çikolata
1947'den beri hayatımızda. İsmi ise Fransızca güzelim anlamındaki ‘mabel’ kökenli. Markanın simgesi haline gelen ‘Arap Kızı Çikleti’ görseli, bir klasik. Antep fıstıklı çikolatası ise en çok tercih edilen ürünü.
Hacı Ahmet Mahallesi, Kurtoğlu Caddesi, No: 8, Beyoğlu, İstanbul
0 212 253 37 12
MABEL ÇİKOLATA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Mini Dondurma
Güllü lokum ve bal badem dondurması müdavimlerinin tercihi.
Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, No: 38/A, Beşiktaş, İstanbul
0 212 663 35 42
MİNİ DONDURMA'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Rumeli Pastanesi
Dondurma ve tavukgöğsü denemeye değer.
İsmet İnönü Mahallesi, İnkılap Caddesi, No: 46/A, Çeşme, İzmir
0 232 712 67 59
RUMELİ PASTANESİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Sakarya Tatlıcısı
Ayva tatlısı ve kabak tatlısı için en iyi adreslerden biri. Kaymağı da yanında. Cevizli ev baklavası da çok başarılı!
Hüseyinağa Mahallesi, Dudu Odaları Sokak, No: 3, Beyoğlu, İstanbul
0 212 249 24 69
SAKARYA TATLICISI'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Sinem Dondurmacı
İki kuzen dönüşümlü olarak bir yıl Burgazada da, bir yıl Heybeli'de çalışıyorlar ve lezzette birbirleriyle yarışıyorlar.
Burgazada Mahallesi, Yalı Caddesi, No: 2, Adalar, İstanbul
Heybeliada, Adalar, İstanbul
0 535 540 72 22
SİNEM DONDURMACI'YLA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Şekerci Cafer Erol
1807'den beri şeker ve tatlı imalatında olan Cafer Erol, 1947 yılından beri tam bir Kadıköy klasiği olarak bilinir. Rengarenk akide şekerleri, sayısız çeşitteki lokumları, ezmeleri, spesiyal marzipanları, hamurlu ve sütlü tatlıları ile sadece özel günlerde değil, her gün hatırlanacak bir işletme.
Yasa Caddesi, No: 19, Kadıköy, İstanbul
0 216 337 11 03
ŞEKERCİ EROL'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Saray Muhallebicisi
Tavukgöğsü ve kazandibinin vazgeçilmez adresi.
Harbiye Mahallesi, Teşvikiye Caddesi, No: 19/B, Şişli, İstanbul
0 212 999 28 28
SARAY MUHALLEBİCİSİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Üç Yıldız
Türünün son örneklerinden. Bakır kazanlarda bekletilen reçel çeşitleri, kaşık tatlısı, eski lezzette drajeleri... Sahibi Feridun Bey ile birkaç kelimelik sohbet bile insanı zaman yolculuğuna çıkarıyor.
Hüseyinağa Mahallesi, Dudu Odaları Sokak, No: 7, Beyoğlu, İstanbul
0 212 293 81 70
ÜÇ YILDIZ'LA İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Yasemin & Tuncel
Dondurma konusunda pek çok kişiyi Göktürk’e götürebilecek kadar başarılı.
Arcadium AVM, Göktürk Mahallesi, İstanbul, Caddesi, No: 26, Göktürk, Eyüp, İstanbul
0 212 322 42 64
YASEMİN & TUNCEL'LE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
Yunus Dondurma
Vişneli ve şeftalili dondurması ile ünlü.
Büyükada, Adalar, İstanbul
Zeynel Muhallebicisi
Tavuk suyuna şehriye çorbası üzerine bir de muhallebi kaçmaz!
Teşvikiye Mahallesi, Akkavak Sokak, No: 11/D 1-2,Nişantaşı, İstanbul
0 212 296 66 26
ZEYNEL MUHALLEBİCİSİ'YLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)
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